Frp-lederen om ansettelsen av Stoltenberg: Kameraderiet i Ap lever videre

Fremskrittspartiet vil ta initiativ til å granske prosessen som førte til ansettelsen av Jens Stoltenberg som sentralbanksjef.

NTB

Frp er kritisk til ansettelsen av tidligere Ap-leder Jens Stoltenberg.

– Det er ingen tvil om at han er kvalifisert, men de tette bindingene til statsministeren, partiet og regjeringen for øvrig gjør at det kan stilles spørsmål ved ansettelsen, sier partileder Sylvi Listhaug.

Hun sier til NTB at det har være mye kameraderi, middager og andre ting som har blitt kjent i denne prosessen, som gjør at det er behov for å granske den.

Listhaug sier hun ikke er overrasket over at det ble Stoltenberg som ble valgt som ny sentralbanksjef.

– Vi vet fra tidligere at Arbeiderpartiet er opptatt av å plassere egne folk rundt omkring i samfunnet. Det trodde vi var en tradisjon som var tilbakelagt i 2022, men det er det tydeligvis ikke.

– Vi får bare konkludere med at det kameraderiet som er i det partiet, lever videre, sier Listhaug til NTB.