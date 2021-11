Jacob Opheim (37) døde etter å ha hoppet i sjøen for å redde gutt. Nå har venner samlet inn 1,3 millioner.

– Responsen har vært helt enorm, sier barndomsvenn.

37-åringen var bevisstløs da han ble hentet opp på land. Livet sto ikke til å redde.

Adriane Lilleskare Lunde Journalist

«Din støtte vil hjelpe med å lette byrdene til den lille familien som nå har mistet sin ektemann og far», står det i spleisen som lørdag kveld har nådd over 1,3 millioner.

Stian Ferkingstad er blant barndomsvennene som startet innsamlingen i samråd med familien.

– Responsen har vært helt enorm. Vi satte oss et mål om 500.000 til jul. Det ble nådd etter et halvt døgn, sier han.

Nå får familien støttemeldinger fra både innland og utland. Det viser at dette er en sak som berører veldig, sier Ferkingstad.

– Det sier noe om hvilken person han var. Og det han gjorde. Mange føler empati med familien nå.

En superhelt

Det var forrige søndag at politi og brannvesen meldte om en gutt som hadde falt i vannet nord for Skudeneshavn i Rogaland.

På samme tid gikk Jacob Opheim tur med sin kone i området. Han ble oppmerksom på gutten og sprang til stedet for å hjelpe. Noen surfere i nærheten bisto også i redningsaksjonen.

Den åtte år gamle gutten i sjøen overlevde. Men Opheim var bevisstløs da han ble hentet opp på land. Han ble fraktet med helikopter til Haukeland Universitetssykehus.

I to dager kjempet Opheim før heltedåden kostet ham livet.

Tilbake står hans kone og to unge barn.

«Han ofret livet sitt for å redde en unge. Han er en superhelt», skrev Opheims kone på Facebook.

Til Aftenposten sier hun at hun er overveldet over responsen og at hun mangler ord.

Mange ville hjelpe

Jacob var en godt likt person og en viktig ressurs i lokalsamfunnet, står det i spleisen.

«Han var opptatt av at folk flest skulle ha det både godt og trygt der de måtte være.»

Begrunnelsen for innsamlingen er at mange både i og utenfor lokalsamfunnet har ytret ønske om å hjelpe familien økonomisk.