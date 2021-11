Helsedirektoratet avlyser julebord: – Veldig sårt

Helsedirektoratet hadde planlagt en «ordentlig fest» i forbindelse med årets julebord. Nå er den avlyst.

Helsedirektør Bjørn Guldvog og resten av Helsedirektoratet skulle ha en ordentlig julebordfest, men de har nå besluttet å avlyse.

– Det var veldig sårt å avlyse denne festen. Det var en etterlengtet fest, sier assisterende helsedirektør Olav Valen Slåttebrekk til NRK.

Etter planen skulle de ansatte samles i Helsedirektoratets lokaler i Oslo på fredag i neste uke. Det var planlagt en stor fest for å markere det første julebordet etter to år med mye arbeidspress og hjemmekontor.

– Vi hadde veldig behov for å møtes igjen, og det var stort sug etter å se hverandre og komme tilbake til normalen. Dette hadde vi planlagt over flere måneder. Så ser vi nå at en samlet vurdering av situasjonen tilsier at vi utsetter denne markeringen, sier Slåttebrekk.

Han understreker samtidig at dette ikke er et signal til andre virksomheter om hva de bør gjøre.