Stortingspresidenten trekker seg – politiet skal etterforske pendlerboligsakene

Stortingspresident Eva Kristin Hansen (Ap) trekker etter at statsadvokaten har beordret bedragerietterforskning av seks stortingsrepresentanter for mulig brudd på pendlerreglene.

Eva Kristin Hansen går av som stortingspresident.

NTB-Peter Tálos

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Førstestatsadvokat Lars Erik Alfheim beordret Oslo politidistrikt torsdag til å åpne etterforskning av de såkalte pendlersakene i Stortinget.

Torsdag kveld ble det kjent at Oslo politidistrikt åpner etterforskning av Stortingets pendlersaker og minst seks stortingsrepresentanter etter oppslag i mediene.

Foreløpig har ikke påtalemyndigheten noen konkret mistanke eller tatt ut siktelse mot noen, men viser til lovverket som pålegger dem å etterforske mulige straffbare forhold når slike opplysninger foreligger.

– Jeg tar det for gitt at jeg er blant dem, opplyser Hansen til NTB.

– Jeg mener det er uholdbart for Stortinget å ha en stortingspresident som er under politietterforskning. Jeg har derfor kontaktet min partileder og parlamentariske leder og orientert om at jeg vil trekke meg som stortingspresident, opplyser hun.

Redegjørelse

I en egen redegjørelse til Stortinget som ble offentliggjort torsdag kveld, skriver Hansen at hun ikke etablerte seg fast i Ski 2014, selv om hun da kjøpte seg inn i huset til ektemannen.

«Jeg og min ektemann fortsatte å ha husholdning og bo forskjellige steder som vi også gjorde da vi ble ordentlig etablert som kjærester.», skriver Hansen.

-Bedrageri

Førstestatsadvokat Lars Erik Alfheim utstedte torsdag kveld en etterforskningsordre på bakgrunn av nyhetene om at flere stortingsrepresentanter kan ha praktisert pendlerregelverket feil.

– I lys av det framkomne foreligger rimelig grunn til å undersøke om det foreligger straffbart forhold – nemlig bedrageri, skriver Alfheim.

Det er Finans- og spesialseksjonen ved Oslo politidistrikt som nå vil etterforske om stortingsrepresentantene har mottatt en uberettiget fordel ved at de er tildelt pendlerleilighet på uriktig grunnlag.

Seks representanter

Etterforskningen beordres selv om påtalemyndigheten ikke har mottatt noen anmeldelse fra Stortinget.

– Gjennom mediene har det i løpet av høsten framkommet minst seks navngitte stortingsrepresentanters mulige feilpraktisering av nevnte regelverk. Flere av de folkevalgte har også uttalt seg i mediene, skriver førstestatsadvokat Lars Erik Alfheim i etterforskningsordren som ble offentliggjort torsdag kveld.

Både det som taler mot de aktuelle personene, og det som taler til deres fordel, skal kartlegges.

– Etterforskningen skal gjennomføres så raskt som mulig, slik at ingen unødig utsettes for mistanke eller ulempe, skriver Alfheim videre.