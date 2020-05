Tom Hagen er løslatt - Høyesterett avviste anken

Høyesterett har avgjort at kjennelsen fra Eidsivating lagmannsrett blir stående. Dermed er Tom Hagen en fri mann, men fortsatt siktet.

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Tom Hagen(70) blir løslatt Foto: Torbjørn Olsen / GD / NTB scanpix

Frode Sætran

Harald Stolt-Nielsen

Eidsivating lagmannsrett opphevet torsdag fengslingskjennelsen som ble avsagt av Nedre Romerike tingrett tidligere denne uken. Det skjedde med dissens, der to av tre lagdommere slo fast at bevisene mot 70-åringen ikke var tilstrekkelige til å si at det er grunn til skjellig mistanke for at han har forholdt seg slik politiet påstår.

Politiet anket lagmannsrettens kjennelse til Høyesterett umiddelbart etterpå. Men kjæremålet ble forkastet.

Høyesterett vurderer ikke bevisene, men kun om det er begått saksbehandlingsfeil eller benyttet feil lovanvendelse.

Opprettholder siktelsen

Politiet melder fredag ettermiddag at siktelsen mot Tom Hagen fortsatt står.

– Etterforskningen fortsetter, og siktelsen mot Tom Hagen opprettholdes, sier påtaleansvarlig politiadvokat Haris Hrenovica i en pressemelding.

Hrenovica sier at politiet ikke har noen ytterligere kommentarer før tidligst over helgen.

– Vårt mål er fremdeles å finne Anne-Elisabeth Hagen, å få vite hva som har skjedd med henne og hvem som har en rolle i saken, sier Hrenovica.