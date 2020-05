Går mot krisesommer for norske storbyhoteller

Kun en av ti nordmenn planlegger storbyferie på hotell i sommer. Dermed kan det gå mot en krisesommer for hotellnæringen. De fleste planlegger ferie på hytta.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Radisson Blu Oslo Plaza dannet et hjerte i vinduene på sitt hotell tidlig i pandemien. Foto: Fredrik Hagen

NTB

– Det er lite håp for særlig de store byhotellene å dekke opp for tapet av utenlandske turister. Selv om samfunnet gradvis åpnes opp igjen, og flesteparten av nordmenn ferierer i Norge, ser det fortsatt bekmørkt ut for hotellbransjen og for alle de permitterte som nå frykter for jobbene sine, sier direktør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv i en pressemelding.

NHO har gjennomført en undersøkelse blant 1021 nordmenn. 11 prosent svarer at de planlegger byferie på hotell, mens 16 prosent planlegger å bo på hotell utenfor byene. 24 prosent skal på telttur og 38 prosent på biltur.

Flest, en av to, planlegger ferie på hytta, mens to av ti planlegger privat leie av hytte eller hus.

Mange nordmenn planlegger teltferie eller ferie på hytta i sommer. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Må åpnes for større konferanser

NHO ber nå myndighetene om å lette på restriksjonene for konferanser for å bøte på noe av hotellenes inntektstap.

Norske reisende står normalt for 30 prosent av omsetningen på norske hoteller, forretnings- og konferansemarkedet står for 40 prosent og utenlandske turister for 30 prosent, ifølge NHO.

Nordmenn på sommerferie vil ikke klare å erstatte konferansene og utenlandske turister, mener Krohn Devold.

Hun er dessuten kritisk til at det er satt en maksgrense for konferanser samtidig som at det ikke er en grense for antall restaurantgjester.

– Helsemyndighetene har satt denne grensen til tross for at konferansehotell kan forholde seg til smittevernregler på lik linje med for eksempel kjøpesentre, sier direktøren.

– For eksempel fikk et fylkesting beskjed om at de kunne være 160 stykker samlet til middag på et hotell, men når de skulle gjennomføre selve møtet, måtte 90 av dem reise hjem og følge møtet via video. Det henger ikke på greip, sier Krohn Devold.

Det var en kraftig nedgang i antall reiser som følge av koronarestriksjonene. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Kraftig nedgang i reiser

Koronakrisen har ført til en kraftig nedgang i antall reiser, blant annet som følge av hytteforbud, lokale karanteneregler og digitale møter.

I første kvartal foretok nordmenn 4, 1 millioner reiser. Det er 2,1 millioner færre reiser enn samme kvartal i 2019 og det laveste antallet reiser som er målt av Statistisk sentralbyrå siden de startet sin reisestatistikk i 2002.

Det var nedgang for alle typer reiser.

Det ble foretatt om lag 1,1 millioner utenlandsreiser i første kvartal i år, ned 19 prosent fra første kvartal 2019. For innenlandsreiser var det en mer dramatisk tilbakegang. Det ble foretatt om lag 3 millioner innenlandsreiser, en nedgang på hele 38 prosent.

Hytteforbud og hjemmekontor

Antall yrkesreiser er nær halvert. Nedgangen var størst blant yrkesreiser innenlands, og SSB har aldri målt lavere tall for yrkesreiser i første kvartal.

– Mer bruk av hjemmekontor og digitale løsninger for møtevirksomhet har antakeligvis bidratt til at antall yrkesreiser falt såpass mye, påpeker SSB.

For feriereiser var nedgangen 30 prosent, noe som tilsvarer 1,3 millioner færre reiser enn i første kvartal 2019. Hytteforbudet og lokale karantenebestemmelser i kommunene får skylden for nedgangen. Man må tilbake til første kvartal i 2016 for å finne lignende tall.