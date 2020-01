Terrorsiktet kvinne kastet straks nikaben

Så snart hun var ute av Syria og al-Hol-leiren, kvittet den terrorsiktede 29 år gamle kvinnen seg med sin heldekkende nikab, ifølge forsvareren.

Advokat Nils Christian Nordhus holdt søndag pressekonferanse om den terrorsiktede kvinnen som i helgen kom tilbake til Norge fra Syria med sine to barn. Foto: Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

NTB

På spørsmål om hvorfor den norske kvinnen har tatt av seg det symboltunge plagget, svarte advokat Nils Christian Nordhus:

– Fordi hun ikke har behov for å ha det på.

– I forbindelse med operasjonen ble jeg holdt løpende orientert om at det å få av seg denne drakten var noe av det hun følte en veldig lettelse over. Det var en stor lettelse for henne å faktisk få andre klær, sa Nordhus.

Han la til at kvinnen ønsker å samarbeide med PST og ta et oppgjør med det livet hun gjennom mange år har levd i Syria.

– Hun har hatt det grusomt, sa Nordhus, som fremholdt at kvinnen har beskrevet oppholdet i Syria som et mareritt.

Han beskrev under en pressekonferanse søndag al-Hol-leiren som en «dødsleir for barn». Minst 517 personer, de fleste av dem barn, døde i den syriske flyktningleiren i fjor, ifølge kurdisk Røde Halvmåne.

