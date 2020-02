Far dømt til to års fengsel for å ha forlatt barna sine i utlandet

En far er i Stavanger tingrett dømt til to års ubetinget fengsel for å ha tatt barna sine med til utlandet og forlatt dem der.

En far er i Stavanger tingrett dømt til to års ubetinget fengsel for grov omsorgsunndragelse. Foto: Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

NTB

Det var sommeren 2018 mannen og de to barna reiste til Pakistan for å besøke mannens syke mor. Meningen var at de skulle returnere til Norge senere samme sommer, noe som ikke skjedde.

Over et år senere kom faren tilbake til Norge uten barna. I retten hevdet han at han hadde blitt tatt til fange av Taliban i Afghanistan og at han derfor ikke hadde anledning til å ta med seg barna på turen tilbake.

Tingretten har dømt mannen for grov omsorgsunndragelse, og skriver i dommen at ingenting i saken underbygger at han har hatt noe ønske om å få barna tilbake til Norge.

Moren til barna anmeldte forholdet høsten samme år. Foreldreparet var separert, men var enige om å ha felles foreldreansvar for barna. Moren hadde samtykket til at barna skulle være med til Pakistan.

Barna har ennå ikke returnert til Norge, og mor har ikke hørt fra dem siden de dro, ifølge dommen.

Før reisen skrev den nå dømte mannen under på en «garanti» hvor han garanterte at hans formål med å låne barnas pass var å blant annet besøke hans syke mor.

Mannen meldte seg selv til politiet da han kom tilbake til Norge. Han har vært fengslet siden.

I tillegg til fengselsstraffen dømmes mannen til å betale 50.000 kroner oppreisning til moren.

