FHI: Influensasesongen er over

Nedstengningen av Norge har satt en bråstopp for influensa. – Blir du syk nå, må du tenke at det kan være korona, sier virusekspert.

– Det er koronaviruset som dominerer i samfunnet nå, sier Kristin Greve-Isdahl Mohn, førsteamanuensis ved UiB. Foto: Katrine Sunde, Haukeland universitetssjukehus

Kari Pedersen

Stengte skoler, barnehager, butikker og utstrakt bruk av hjemmekontor gjør at færre blir syk av vanlig influensa.

Torsdag kom ukens influensarapport fra Folkehelseinstituttet (FHI). I forrige uke var det bare en halv prosent av dem som kom til lege som fikk diagnosen influensalignende sykdom. Det er svært lavt og under det nivået som regnes for utbrudd.

Influensasesongen er med andre ord slutt, langt tidligere enn FHI ventet.

– Korona har fortrengt influensa

– Betyr det at hvis jeg får influensasymptomer, så er det mer sannsynlig at det er korona jeg har fått?

– Ja, vi tror jo at korona har fortrengt influensa nå, og at det er korona som dominerer i samfunnet. Smitten har spredd seg. Det er ikke plass til influensa, sier Kristin Greve Isdahl-Mohn, førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen og overlege på Haukeland universitetssjukehus.

– Når vi holder avstand, stopper vi dessuten influensa fra å spre seg, legger hun til.

Alle med luftveissymptomer er bedt om å holde seg hjemme. De som får påvist covid-19 skal leve i isolasjon.

Fakta FHIs råd for hjemmeisolering Dette gjelder for personer i isolering: Skal ikke gå ut av hjemmet, men kan oppholde seg i egen hage eller på egen balkong.

Hold helst 2 meters avstand til de du bor sammen med når det er mulig.

Hvis mulig, ha eget rom og bad. Bruk egne baderomsartikler, som for eksempel håndkle.

Hjemmet bør rengjøres hyppig.

Ring helsevesenet ved behov for legehjelp.

Avtal med legen din hvordan du skal følge med på egen helsetilstand.

De du bor sammen med skal være i karantene så lenge du er i isolasjon, og minimum 14 dager etter at karantenen startet.

Isoleringen varer til 7 dager etter du er helt frisk. Les mer

– Lær forskjellene

– Blir du syk nå, må du tenke at det kan være korona og forholde deg deretter. Ikke vent for lenge med å ta kontakt med fastlegen om du får symptomer som feber og tung pust. Vi vet dessuten at korona kan slå ut med magesymptomer, sier Isdahl-Mohn.

Vi er på vei inn i pollensesongen. Allergier kan gi symptomer som minner om forkjølelse og covid-19. Isdahl-Mohn oppfordrer folk til å holde seg oppdatert på hva som skiller.

Fyrtårnprøvene forsvant

At færre får influensa har samtidig spolert et verktøy FHI ville bruke til å kalkulere smittespredning i befolkningen.

FHI har et nettverk med 70 leger spredt over hele landet som sender inn prøver av pasienter med influensasymptomer. Fyrtårnleger kalles disse, og ordningen gir FHI et grunnlag for å estimere influensaaktiviteten.

Siden slutten av februar er disse prøvene også undersøkt for koronavirus. Så langt har FHI testet 60 fyrtårnprøver for korona, men bare funnet et tilfelle av smitte. Det var en person som hadde vært på ferie i Østerrike.

I uke 12 kom det én fyrtårnprøve til FHI. I uke 13, altså forrige uke, kom det ingen.