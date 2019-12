Fortsatt kritisk og livstruende for de skadde Tromsø-jentene

– Situasjonen er uforandret. Det er det jeg vet etter å ha snakket med barnas far i dag, sier advokat Erik Ringberg til NTB tidlig torsdag ettermiddag.

Ringberg er oppnevnt som bistandsadvokat for barna og faren, som er på Rikshospitalet dit de to yngste jentene på halvannet og fire år ble fløyet etter at de ble hentet opp fra sjøen.

– Det er fortsatt aktuelt for meg å reise ned til Oslo og Rikshospitalet, men jeg må se hvordan saken utvikler seg. Det skal være en pressekonferanse i ettermiddag og det er foretatt obduksjoner. Jeg og faren er blitt enige om at vi holder kontakten og ser hvordan dette utvikler seg og hva det er behov for, sier bistandsadvokaten.

Moren i 20-årene og den eldste datteren på seks år ble erklært døde på sykehus mandag kveld etter å ha blitt funnet livløse samme med de to yngste søstrene i sjøen åtte-ti meter fra land.

– Det vil naturlig nok komme en bisettelse etter hvert av kona og det eldste barnet og den vil jo faren være til stede på i Tromsø. Så på et eller annet tidspunkt kommer han hit, men vi vet ikke helt når. Det er jo også avhengig av hvordan det går med de to yngste barna som er innlagt på Rikshospitalet. Han blir nok der en stund, sier Erik Ringberg.