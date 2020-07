Politiet forberedt på flere reisende til Norge – men øker ikke bemanningen

Onsdag kan turister fra en rekke europeiske land komme til Norge for første gang i sommer. Rundt 40 fly fra utlandet ventes til Gardermoen.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Politiet har ingen planer om å øke bemanningen av passkontrollen på Gardermoen, men vil slippe enkelte gjennom uten kontroll hvis køene blir for lange. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

NTB

Onsdag 15. juli oppheves karantenebestemmelsene for innreisende fra en rekke europeiske land. Samtlige Schengen-land utenom Portugal, Luxembourg, Kroatia, Ungarn, Romania, Bulgaria og mesteparten av Sverige er nå klassifisert som «grønne» av regjeringen – og dermed slipper innreisende fra disse landene ti dager i innreisekarantene.

Det betyr også at nordmenn kan reise til mesteparten av Europa uten å risikere karantene når de kommer hjem.

I forrige uke viste en undersøkelse at nesten 2,2 millioner tyskere vurderte norgesferie dersom grensene ble åpnet. Mange av disse vil komme med fly. Men ikke alt vil være som normalt.

Ekstra grensekontroll fortsatt på plass

Den ekstra Schengen-kontrollen som har vært på plass siden mars, vil fortsatt møte reisende fra de mange landene som er blitt klassifisert som "grønne". Det vil si at alle må være forberedt på å vise legitimasjon. Men ikke alle vil bli kontrollert, noe som har vært tilfelle fram til nå.

– Det handler om logistikk og om smittevern. Om vi ser at det hoper seg opp lange køer, vil vi ikke kontrollere alle av smittevernhensyn, sier Eli Fryjordet, leder for felles enhet for utlending og forvaltning i Øst politidistrikt.

Hun minner om at det er et kollektivt ansvar for reisende at de setter seg inn i smittevernreglene og overholder karanteneplikten hvis de ikke er unntatt fra karantene ved innreise til Norge. Politiet har ikke planer om å øke bemanningen på Gardermoen onsdag.

Folkehelseinstituttet har en klar protokoll for hva flyplassene skal gjøre dersom de får melding om en mistenkt koronasmittet passasjer på flyet. Kommunelegen skal varsles, alle passasjerer skal få informasjonsskriv, og de med symptomer skal undersøkes. Passasjeren som er mistenkt smittet, skal påføres munnbind, og flyet skal desinfiseres. Også skip i norske farvann har en klar protokoll for hva de skal gjøre før de anløper havn.

Flyplassene med ekstra tiltak

– Vi er forberedt på en økning i passasjerer i tiden som kommer, opplyser markeds- og kommunikasjonssjef Cathrine Framholt i Avinor.

Hun forteller at de venter langt færre turister enn vanlig i sommer. Flyplassene har imidlertid innført en rekke tiltak, blant annet i form av informasjon på skjermer, plakater og sosiale medier, avstandsmarkeringer og avsperringer på gulv og sitteplasser, og ekstra renhold.

– Det er ekstra påfyll av såpe og tørkepapir, samt tilgjengelig hånddesinfisering rundt om i terminalene, opplyser Framholt.

I tillegg er det mange muligheter for berøringsfri kontakt når man skal bestille parkering, sjekke inn, og betale for varer på kiosker og spisesteder.