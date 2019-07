Kulderekorder flere steder – venter mer snø

Flere fjelloverganger har vært stengt de siste dagene på grunn av kulde og snøbyger.

– I dag tidlig var det full vinter fra 1000 meter og oppover. Det har vel kanskje skjedd tidligere, men det er mange år mellom hver gang, sier Torstein Nordal, som eier og driver Nordal maskin, som står for brøytingen på Sognefjellet.

Natt til torsdag vil Fylkesvei 55 over Sognefjellet og riksvei 258 Gamle Strynefjellsvei holdes stengt.

– Kommer man med sommerdekk og skal over fjellet bør man være forsiktig. Også over Hardangervidda kan det bli ned mot null grader og det kan komme snøbyger, så folk bør være obs, sier trafikkoperatør Tina Fjellavli til BT.

Kan bli «morsomt» torsdag

Ifølge Nordal er det onsdag kveld bar asfalt på den høyeste fjellovergangen i Nord-Europa. Men med værmeldinger som varsler opptil 17 centimeter snø i løpet av natten og morgenkvisten torsdag, så kan det bli en interessant morgen, sier han.

– Da kan det bli morsomt med bobil- og campingturister med sommerdekk, sier Nordal.

Statens vegvesen webkamera

I løpet av sin ti år lange brøytekarriere har brøytebilsjåføren aldri tidligere opplevd snø på veien i juli.

– For oss blir dette litt på sparket. Brøytebilen står med vinterdekk hele året, og man er aldri helt trygg på Sognefjellet, men det er store kontraster. Nå har jeg akkurat drevet med slått, og så er det opp å stenge bommen på fjellet.

Aurlandsfjellet og Gamle Strynefjellsvegen er onsdag stengt på grunn av snøbyger. Det vil bli tatt en ny vurdering torsdag formiddag om fjellovergangene skal holdes stengt.

Kulderekorder

Til tross for at kalenderen sier at vi er i sommermåneden juli, utstedte Meteorologisk institutt mandag farevarsel på gult nivå fordi det kunne komme mye snø i Nordfjord og Møre og Romsdal. Dette varselet gjelder frem til torsdag morgen.

I Møre og Romsdal ble det målt -2,7 grader på fjellet Mannen natt til onsdag. Den forrige fylkesrekorden var -1,9 på samme sted i 2010, ifølge meteorologene. Og i Oppland ble det målt- 6,4 grader på Juvvasshøe, mens den forrige fylkesrekorden var Fokkstua med -5,3 i 1964.

Vakthavende meteorolog Hanne Beate Skattør sier til NTB at det er fjellovergangene i Møre og Romsdal og Oppland, som er mest utsatt natt til torsdag.

– Det går byger og etter hvert vil det bli mer jevn nedbør. Det blir nok fremdeles snø i høyfjellet, og det kan være at det legger seg litt også på fjellovergangene, sier Skattør.

Meteorologen sier at nedbøren nok vil avta utover dagen, og at faren for snø vil være over.

– Det blir nok minusgrader i fjellet også natt til fredag, men ikke nedbør. Fra helgen og utover vil ikke bli like kaldt, sier hun.