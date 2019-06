Prinsesse Ingrid Alexandra på pilegrimsferd til Nidarosdomen

Ved Nidarosdomen ble kronprins Haakon og prinsesse Ingrid Alexandra (15) møtt av kronprinsesse Mette-Marit.

Da hadde prinsessen og kronprinsen tilbakelagt en vandring på drøye fire timer i pilegrimsleden, som ender i det som var det nordligste pilegrimsmålet for kristne gjennom hele middelalderen.

Ved Nidarosdomen ble vandrerne også ønsket velkommen av biskop Helga Haugland Byfuglien, domprost Ragnhild Jepsen og Steinar Bjerkestrand, direktør for Nidaros domkirkes restaureringsarbeider.

– Tanken fra kongefamilien var at prinsessen skal få oppleve å gå slik pilegrimene gjorde, se nedover mot Nidaros og ankomme her i dag sammen med familien for å bli kjent med dette helt spesielle kirke- og helligstedet, sier Byfuglien til NRK.

Etter pilegrimsvandringen fikk kronprinsparet og den kommende konfirmanten omvisning i Nidarosdomen.

Til NRK opplyser Byfuglien at omvisningen ville dreie seg om viktige punkt i domkirken som døpefonten, oktogonen og det samiske alteret.

Prinsessen konfirmeres i Slottskapellet lørdag 31. august.