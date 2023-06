Kristne frykter forbud mot homoterapi vil ramme bønn og samtaler

Forbudet mot å bruke «religiøse metoder» for å få folk til å endre seksuell orientering eller kjønnsidentitet får både ris og ros fra kristne miljøer.

NTB-Gunnhild Hokholt Bjerve

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) t.h. og justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) la fredag fram forslaget om å forby konverteringsterapi. Trettebergstuen sier hun har grunn til å tro at forslaget vil bli vedtatt. Foto: Cornelius Poppe / NTB

Skeivt Kristent Nettverk er positiv regjeringens forslag til forbud mot konverteringsterapi og mener det er bedre enn det som har vært lagt fram tidligere.

– Jeg føler dette er tydeligere, og bedre definert, sier leder Elisabeth Meling til Vårt Land.

Men Espen Ottesen fra Norsk Luthersk Misjonssamband mener forslaget er både problematisk og uklart og spår at ingen kommer til å bli dømt for å bryte den nye loven.

Samtidig er han bekymret:

– Jeg opplever at loven står i fare for å kriminalisere frivillige samtaler mellom voksne mennesker, i tillegg til bønn, sier han til avisen.

Han frykter også at loven vil kunne slå inn når homofile som ønsker å leve i sølibat, søker veiledning.

– Det er mange i vår tid som vil mene at homofile som velger sølibat, undertrykker sin seksualitet. De som gir støtte og hjelp i form av samtaler, kan beskyldes for å prøve å påvirke vedkommende, sier han.

Fornøyd i Fri

Foreningen Fri, som jobber for kjønns- og seksualitetsmangfold, er på sin side glad for at forslaget omsider er lagt fram.

– Vi opplever at regjeringen er veldig tydelig på at dette er en skadelig praksis som må ta slutt, sier leder Inge Alexander Gjestvang til NTB.

Foreningen er fornøyd med at forslaget dekker både seksualitet og kjønnsidentitet, men ønsker at det også blir forbudt å forsøke å få noen til å endre sitt kjønnsuttrykk, det vil si hvordan man viser hvilket kjønn man er.

– Å endre kjønnsuttrykk kan være et første steg på reisen for å endre sin identitet, påpeker han.

– Ødelegger liv

– Endelig. Konverteringsterapi er en uakseptabel innblanding i folks seksuelle orientering og kjønnsidentitet, som ødelegger liv. Nå blir det endelig forbudt, erklærte kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen i en pressemelding fredag.

Hun la fram lovforslaget på en pressekonferanse sammen med justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) samme dag.

Forbudet mot å utføre konverteringsterapi vil ramme «den som krenker en annen ved å anvende psykoterapeutisk, medisinsk, alternativmedisinsk eller religiøst baserte metoder eller lignende systematiske fremgangsmåter, i den hensikt å påvirke vedkommende til å endre, fornekte eller undertrykke sin seksuelle orientering eller kjønnsidentitet».

Forbudet gjelder ikke bare i Norge, men også hvis man reiser til utlandet for å utføre slike handlinger. Dessuten blir markedsføring av konverteringsterapi forbudt.

Samtykke ingen unnskyldning

Selv om voksne personer har gitt samtykke til behandlingen de utsettes for, skal ikke det tillegges avgjørende vekt, går det fram av merknadene til loven.

– Det viktige spørsmålet vil være om forsøket på konvertering krenker en annen. Her må de konkrete forholdene vurderes fra tilfelle til tilfelle. Press, overtalelse, misbruk av sårbar situasjon, avhengighetsforhold er eksempler på forhold som kan føre til at et samtykke ikke er gyldig, forklarer Trettebergstuen.

Hun sier hun har grunn til å tro at forslaget vil bli vedtatt av Stortinget.

Justisministeren kaller forslaget treffsikkert.

– Det foreslåtte forbudet er et nytt og viktig bidrag til å verne skeive mot skadelige handlinger. Forbudet kommer til å håndheves i Norge. Jeg håper det kan bidra til endring internasjonalt, at Norge kan bli et forbilde for andre land som kommer etter med forbud, sa Mehl på pressekonferansen.

– Uakseptabelt

Men Fremskrittspartiet er svært kritisk til at forbudet skal gjelde for voksne.

– Dette er et uakseptabelt inngrep i både religionsfriheten og enkeltmenneskets autonomi. Vi kan mislike praksiser og tilbud, men kan ikke forby voksne mennesker å ta valg i egne liv, sier kulturpolitisk talskvinne Silje Hjemdal.

Hun støtter likevel at barn skal vernes mot slik behandling.

To høringer

Venstres Grunde Almeland spør hvorfor det har tatt regjeringen så lang tid å legge fram forslaget om et forbud, men lover partiets støtte når Stortinget skal behandle saken til høsten.

Forslaget om et forbud ble først sendt på høring på tampen av Erna Solbergs regjeringsperiode. Den sittende regjeringen sendte ut et nytt forslag på høring for ett år siden.

Da kom det mange kritiske tilbakemeldinger, blant annet fra jurister. I forslaget som nå blir lagt fram, er det gjort flere lovtekniske endringer for å komme dette i møte, får NTB opplyst.

Regjeringen hadde først varslet at lovforslaget skulle legges fram i april.