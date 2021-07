Innstramminger i innreiseregler for Kreta og USA: – Forstår at folk blir skuffet

Folk som reiser til Norge fra USA, må nå igjen på karantenehotell. 24 land i Europa er grønne på FHIs smittekart.

Norske turister lar seg ikke skremme av at Kreta har gått fra grønt til oransje på smittekartet. Reiseselskapene tror reisende enten er fullvaksinert, eller er godt forberedt på at det kan komme endringer. Foto: Halvard Alvik / NTB

NTB-Eirik Husøy og Anne Marjatta Gøystdal

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) under en pressekonferanse om koronasituasjonen 5. juli. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Folkehelseinstituttet (FHI) kom fredag med sin vurdering av smittenivået i Europa, som avgjør hvilke land som får innreisekarantene og ikke.

Regjeringen har besluttet at det gjøres endringer i innreiserestriksjonene og karantenekrav for Luxembourg, USA, tre regioner i Finland og noen utvalgte øygrupper, opplyser de i en pressemelding.

Endringene trer i kraft fra og med midnatt natt til mandag 12. juli.

Innreisekarantene fra USA

USA oppfyller ikke lenger kravet til et såkalt lilla land, og det blir fra 12. juli tatt ut av listen. Det betyr blant annet at kjærester og besteforeldre ikke får unntak for innreiseforbudet og må på karantenehotell.

– Jeg har stor forståelse for at flere blir skuffet nå, sier statssekretær Lars Jacob Hiim (H) i Justis- og beredskapsdepartementet.

– Pandemien har vart lenge og mange hadde håpet å se sine kjære i sommer. Dessverre endrer smittesituasjonen seg raskt i verden, og vi har hele tiden vært tydelig på at det vil komme endringer, sier Hiim.

Land og områder på EUs tredjelandsliste som tilfredsstiller kriteriene for grønne land, blir klassifisert som lilla. Flere utlendinger får lov til å komme fra land som er lilla enn land som er røde. Blant annet kjærester og besteforeldre til personer bosatt i Norge.

Kreta blir oransje

Den greske øya Kreta går fra grønn til oransje, og man må dermed i karantene ved innreise.

De finske regionene Helsingfors och Nylands SVD, Kymmenedalens SVD og Päijat-Häme SVD går fra grønn til oransje. Det samme gjør Luxembourg.

Det gjøres ingen endringer for regioner i Sverige og Danmark. Det betyr at 15 regioner i Sverige, deriblant Stockholm, er grønne, og seks regioner er røde eller oransje.

Fire regioner i Danmark er grønne, mens regionen Hovedstaden (inkludert København) er oransje.

Torsdag ble det kjent at den greske øya Kreta ikke lenger er grønn på Det europeiske smittevernbyrået ECDCs smittekart.

FHI gjør en egen vurdering av de europeiske smittetallene, og det er dermed ikke gitt at FHIs og ECDCs vurderinger er identiske.

Reiseselskaper flyr uansett

Selv om det er endret status for populære feriemål, har det lite å si, er tilbakemeldingen fra reiseselskaper NTB har vært i kontakt med.

– Vi reiser uansett, sier kommunikasjonssjef Nora Aspengren hos Tui.

Selskapet har sin første flyging til Kreta neste helg. Aspengren sier reiseselskapet har fått få henvendelser fra kunder i forbindelse med endringer i smittevernkartet.

– Jeg tror folk er godt forbered. De som har bestilt, er enten fullvaksinert, eller så er de forberedt på at det kan skje endringer, sier hun.

Reiseselskapene Ving og Apollo har lignende opplevelse av situasjonen.

– Vi har valgt å fly til Kreta og Rhodos. Vi fikk veldig mange forespørsler, og det var andre selskaper som flyr dit. Så er det opp til de reisende å vurdere det praktiske rundt at det kan komme endringer, sier kommunikasjonssjef Beatriz Rivera i Apollo.

24 grønne land

Mandag denne uka åpnet store deler av Europa opp for reiselystne nordmenn. 24 land i Europa er nå grønne, noe som betyr at man kan reise fritt uten å tenke på karantene.

Det gjelder Belgia, Bulgaria, Estland, Frankrike, Færøyene, Grønland, Hellas, Island, Italia, Kroatia, Liechtenstein, Litauen, Malta, Polen, Romania, San Marino, Slovakia, Slovenia, Sveits, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn, Vatikanstaten og Østerrike.

Røde land omfatter blant andre Spania, Portugal, Storbritannia og Kypros.

Utenriksdepartementet fraråder fortsatt alle reiser som ikke er strengt nødvendige for land utenfor EØS/Schengen og Storbritannia.