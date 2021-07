Publisert: Publisert: For mindre enn 1 time siden

Stian Kogler var 17 år da han måtte svømme for livet for å unngå terroristens skudd på Utøya. Da han landet i Tromsø dagen etter, sto et kriseteam og ventet på ham.

16 år gamle Miriam Einangshaug barrikaderte seg i Skolestua med andre livredde AUF-ere. Da hun kom hjem til Frosta i Trøndelag, følte hun seg helt alene.

De overlevde samme terrorangrep, men har helt ulik opplevelse av hjelpen de fikk da de kom hjem.

Fra 2011 til 2013 fikk kommunene 144 millioner kroner av staten for å sikre at alle som var rammet, fikk den hjelpen de trengte. Hva har pengene egentlig gått til?

I de ti årene som har gått siden 22. juli, har de rammede flere ganger forsøkt å få svar på det. Til slutt måtte de gi opp.

– Vi har løpt etter disse midlene i flere år. Vi skrev brev til kommunene og spurte om redegjørelser, men fikk svært få svar, sier Lisbeth Røyneland, som leder den nasjonale støttegruppen.

I dag kan Aftenposten gi dem svar. For første gang kan vi vise hva kommunene selv sier de har brukt pengene på.