Smittevernoverlege på SUS bekymret for ny smittebølge

Smittevernoverlege Lars Kåre Kleppe i Helse Stavanger frykter at smitte- og sykdomsbølgen Norge står overfor i høst, kan bli større enn enn det som tidligere er kommunisert.

Smittevernoverlege Lars Kåre Kleppe i Helse Stavanger.

NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

– Myndighetene ønsker å gå ned på smittesporingen. Da øker risikoen for smitte utenfor kjente smitteveier. Dette gjøres samtidig med at mange fortsatt er uvaksinerte og dårlige beskyttet. Det bekymrer meg, sier smittevernoverlege Lars Kåre Kleppe til VG.

Legen sier at det vil bli flere alvorlig syke enn man så for seg at det ville bli før sommeren, og at bølgen blir større enn det som er kommunisert fra sentrale myndigheter. Han viser til England, der tallene på sykehusinnlagte har økt.

– Storbritannia har smittesporing og testing

– Der har man åpnet opp. Men de har smittesporing og testing. De har akkurat nå 7.000 innlagte pasienter. Hvis vi når samme nivå som England, vil vi ha 600 innlagte covidpasienter samtidig. På det meste i pandemien hittil, har vi hatt 325 covidpasienter innlagt på sykehus samtidig, sier Kleppe.

– I vårt område har 90 prosent av innbyggerne i aldersgruppen 45–54 år fått en vaksinedose. 70 prosent har fått to doser. Det vil si at 5000 i denne gruppen ikke er vaksinerte, mens 10.000 har fått én dose. I den aldersgruppen har cirka 1000 personer hatt sykdommen. Det er mange som er eksponert for smitte og som har samme innleggelsesrisiko som for et halvt år siden, sier Kleppe.

– Samme risiko

Smittevernoverlegen synes det er uklart kommunisert hvor alvorlig denne bølgen kan bli.

– Inntrykket vi sitter med er at myndighetene har stor tillit til at flokkimmunitet skal «kjøpe oss» ut av situasjonen og føre til at smitten stopper. De som ikke er vaksinerte, har fortsatt samme risiko og de er mange, sier smittevernoverlegen.