Regnefeil i mandatfordelingen i skolevalget

En regnefeil fra Norsk senter for forskningsdata (NSD) gjør at mandatfordelingen i skolevalget på fylkesnivå i Norge ikke er riktig.

Norsk senter for forskningsdata (NSD) har gjort en regnefeil ved mandatfordelingen på fylkesnivå etter skolevalget. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Partienes totale oppslutning på landsbasis er riktig, opplyser NSD til VG.

Norsk senter for forskningsdata (NSD) meldte i etterkant av valgresultatet om regnefeilen.

Ifølge en egen beregning Poll of polls har gjort for avisa får de rødgrønne partiene (Ap, SV og Sp) 81 mandater, ikke flertall og 88 mandater slik NSD har beregnet. MDG får 11 mandater, ikke seks, og Høyre, Frp, Rødt og Venstre får også flere mandater med Poll of polls beregninger.

– Vi testet algoritmene allerede før sommeren, men nå vet vi ikke hva som har skjedd i innspurten av presentasjonen av resultatene. Vi har små tidsmarginer i skolevalget, sier avdelingsdirektør i NSD, Knut Skjåk til avisen.

NSD beklager at det ble feil i mandatfordelingen på fylkesnivå, og opplyser at de vil undersøke mandatfordelingen også på landsnivå.

Tallene vil bli fullstendig gjennomgått i løpet av morgendagen (onsdag).

De opplyser også at resultatene for 12 av de 393 påmeldte skolene sine resultater ikke ble telt. De endelige resultatene for skolevalget vil bli publisert fredag.