Skjæran blir midlertidig arbeidsminister etter Tajik

Ap-statsråd Bjørnar Skjæran overtar midlertidig ansvaret for Arbeids- og inkluderingsdepartementet etter at Hadia Tajik (Ap) formelt gikk av fredag.

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) overtar midlertidig ansvaret for Arbeids- og inkluderingsdepartemenet inntil ny statsråd er utnevnt. Foto: Terje Bendiksby / NTB

NTB

Geir Søndeland Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

– Statsråd Bjørnar Selnes Skjæran overtar styret av Arbeids- og inkluderingsdepartementet, i tillegg til ansvaret han i dag har for fiskeri- og havsaker i Nærings- og fiskeridepartementet, heter det i offisielt fra statsråd fredag.

Ap-nestleder Skjæran vil trolig ikke sitte med ansvar for arbeidsdepartementet særlig lenge. Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) varslet torsdag at en ny statsråd vil bli utnevnt over helgen.

Hadia Tajik informerte onsdag at hun hadde bedt Støre om å få gå av som arbeids- og inkluderingsminister på grunn av pendlerboligsaken. VG avslørte sist søndag hvordan Ap-nestlederen fikk tildelt skattefri pendlerbolig i 2006 til 2010 basert på en leiekontrakt hun aldri benyttet.

Ifølge VG og FriFagbevegelse er nåværende parlamentarisk leder Rigmor Aasrud og stortingsrepresentant Trine Lise Sundnes blant kandidatene til å erstatte henne som statsråd.

VG trekker også fram Oslo-helsebyråd Robert Steen, mens FriFagbevegelse nevner oljeminister Marte Mjøs Persen som en mulig arvtaker. I tillegg nevner de Tuva Moflag, som i dag er Aps arbeidspolitiske talsperson.

Tajik fikk formelt avskjed i nåde i statsråd på Slottet fredag. Hun vil nå vende tilbake til Stortinget, der hun er innvalgt som stortingsrepresentant fra Rogaland. Hva hennes rolle blir og hvilken komité hun skal tre inn i, er ennå ikke avklart. Flere medier har stilt spørsmål om hun kan komme til å bli Arbeiderpartiets parlamentariske leder dersom Aasrud overtar statsrådsposten.

Nancy Herz (Ap) fra Haugesund var statssekretær for Tajik og fortsetter i Arbeids- og inkluderingsdepartementet under Skjærans ledelse.

Jorid Nordmelan var politisk rådgiver for Tajik og fortsetter som politisk rådgiver for Skjæran.