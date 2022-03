Fire bekreftet omkommet etter at amerikansk militærfly styrtet i Nordland

Alle de fire som var om bord i det amerikanske militærflyet som styrtet i Nordland fredag er bekreftet omkommet. Cold Response-øvelsen fortsetter som planlagt.

Et bilde frigjort av Forsvaret viser flyet av typen Osprey, tatt i Norge 19. februar i år.

NTB-Anders R. Christensen

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

– Politiet har nå i natt ca. klokken 0130 kommet fram til havaristen. Det er dessverre bekreftet at alle fire som var om bord i flyet er omkommet. Så langt politiet er kjent med er alle fire av amerikansk nasjonalitet, sier operasjonsleder Ivar Bo Nilsson i Nordland politidistrikt i en pressemelding i 8.30-tiden lørdag morgen.

Forsvaret varsler og følger opp de pårørende.

– Politiet har iverksatt etterforskning og varslet Havarikommisjonen. Det er svært dårlig vær i området slik at det videre arbeidet på åstedet er avsluttet, men politiet vil ta det opp igjen så snart værforholdene tillater det, sier Nilsson.

Politiet opplyser at de foreløpig ikke har ytterligere informasjon i saken.

Deltok på Cold Response

Et mannskap på fire var ute på treningsoppdrag i flyet av typen MV-22B Osprey. Flyet tilhører den amerikanske marinen, og deltar i Nato-militærøvelsen Cold Response. De skulle etter planen ha landet igjen like før klokken 18 fredag. Flyet ble meldt savnet klokken 18.26 etter at det ikke landet som planlagt.

Flyet hadde kurs for Bodø da det forsvant, og siste kjente posisjon var fra Saltfjellet.

Klokka 21.17 ble det gjort funn på bakken i Gråtådalen i Beiarn, opplyser Forsvaret.

– Det var nødpeiler på Sea King-helikopter som slo ut over Beiarn. De gjorde et visuelt funn, de så maskinen som har gått i bakken, sa stabssjef Bent Are Eilertsen hos politiet i Nordland til NTB fredag kveld.

V-22 Osprey er et amerikansk militært luftfartøy med en 12-meter tiltrotor på hver vinge. Luftfartøyet kan ta av og lande vertikalt eller på en kort rullebane som et helikopter, og det kan fly som et vanlig propellfly når det er kommet i luften.

Dårlig vær i området

Det var fredag, og er fremdeles lørdag, svært dårlig vær i området der flyet gikk ned, med mye vind og nedbør og stor snøskredfare.

Forsvaret skriver i en pressemelding lørdag formiddag at Cold Response-øvelsen fortsetter som planlagt med de tiltak som de må gjøre på grunn av været.

Støre kondolerer

Statsminister Jonas Gahr Støre sier i en uttalelse til NTB at han med sorg mottok budskapet om at de fire amerikanske soldatene som var om bord i flyet mistet livet.

– Mine tanker går i dag til soldatenes familier, pårørende og medsoldatene i avdelingen de tjenestegjorde, sier Støre.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen sier at han fryktet det verste, men i det lengste håpet på bedre nyheter da han fikk melding om at det amerikanske flyet var savnet fredag.

– Mine tanker går til de etterlatte og kolleger av de omkomne. Takk til alle involverte i søk- og redningsoperasjonen. Vi har ingen å miste, sier Kristoffersen.

Les også Ingen tegn til liv etter at et amerikansk militærfly styrtet i Beiarn