Guldvog: – Har ikke tatt høyde for omikron når vi kjøper tester

Norge trolig må omprioritere i bruken av koronatester framover på grunn av omikronvarianten, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Helsedirektør Bjørn Guldvog under regjeringens pressekonferanse om koronasituasjonen i Marmorhallen. Foto: Annika Byrde / NTB

NTB

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Vi har jo planlagt for de scenarioene som vi har sett foran oss, som har vært større utfordringer med delta, men har ikke fullt og helt tatt høyde for at vi får inn en variant med så stor smittsomhet som omikron, innrømmet Guldvog under en pressekonferanse tirsdag kveld.

Han sier dette vil bety at man vil måtte prioritere hardere hvordan man skal bruke tester i ukene framover, men la samtidig til at det er god testkapasitet i Norge.

– Men vi skulle gjerne hatt flere hurtigtester, la Guldvog til.

Helsedirektøren sier at man jobber på spreng for å skaffe flere tester nå, men at dette tar tid.

– Det er grunn til å drøfte hvordan vi har klart å rigge oss med tester, det blir en del av evalueringen til Koronakommisjonen, sa han.