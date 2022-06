Politiet: Kun lydopptak kan være et alternativ

Zaniar Matapour (43) nekter fortsatt å la seg avhøre. Han er fortsatt siktet for drap, drapsforsøk og terrorhandling.

Visepolitimester Brita Cecilie Lilaas-Skari og politiadvokat Børge Enoksen

– Vi har fortsatt en uavklart sikkerhetssituasjon. Politiet jobber med store ressurser for å etterforske hendelsen, men også trygge befolkningen, sier visepolitimester Cecilie Lilaas-Skari.

Hun møtte pressen sammen med politiadvokat Børge Enoksen søndag ettermiddag.

Lilaas-Skari understreker at politiet ikke har indikasjoner på at det vil komme nye angrep.

Politiet vil også berømme publikum:

– Flere gjorde en viktig innsats da hendelsen skjedde. Mange har meldt seg som vitner.

Siktelsen er ikke svekket

Politiadvokat Børge Enoksen sier politiet jobber med å avdekke siktedes bakgrunn, bekjentskaper, hans grunn til å gjennomføre angrepet og eventuelt samarbeid med andre om skytehendelsen.

– Pr. nå ser det ikke ut til at han har samarbeidet med noen. Men vi kan ikke utelukke det.

– Det er ingenting i etterforskningen så langt som har svekket siktelsen, sier Enoksen.

Han gjør det klart at politiet ikke har klart å avhøre siktede hverken i går eller i dag. Siktede har heller ikke ønsket å samarbeide om å vurdere hans tilregnelighet.

– Vi har likevel satt i gang prosesser for å kartlegge hans psykiske helse, forklarer Enoksen.

– Det er viktig for oss å ivareta hans rettssikkerhet. Men slik situasjonen er nå, har vi ikke klart å komme i posisjon til å få et avhør av ham.

Politiet legger ned en stor innsats for å følge opp de fornærmede og de etterlatte etter de to mennene som er drept.

– Vi ønsker ikke å gå ut med navnet på de to avdøde. Vi har en taushetsplikt som forhindrer oss i å offentliggjøre navnene når de etterlatte ikke ønsker dette, sier Enoksen.

Politiet: fokus på å trygge

På spørsmål fra Aftenposten om hvor trygt det er å være skeiv i Norge i dag, sier Lilaas-Skari at de har fokus på å trygge:

– Vi skal trygge miljøene knyttet til de skeive, andre som føler seg sårbare og minoriteter og andre. Det er viktig at vi skaper trygghet for befolkningen, og vi er et politi for alle. Skjønner godt at denne gruppen føler seg utsatt nå.

Hun sier videre at de derfor nå har vektlagt å være i god dialog med blant annet Pride-organisasjonen for å finne ut av hva som best mulig sikrer deres situasjonen, særlig når de vil uttrykke sine meninger.

Vil vurdere om risikoen har vært undervurdert

– Har risikoen til vold mot homofile vært undervurdert?

– Vi må gå og se på hvordan vi har innledet vårt arbeid, i etterkant av en slik hendelse. Det er naturlig at det blir en evaluering, der vi går tilbake og ser på de vurderingene på ulike stadier i forkant av ulike arrangementet, om den har holdt god nok kvalitet, svarer Lilaas-Skari.

Kun lydopptak kan være et alternativ

– Lyd kan være et alternativ.

Det bekrefter Enoksen til Aftenposten når han blir spurt om kun lydopptak i avhørene kan være et alternativ.

Han vil ikke utelukke at avhør skjer uten videoopptak.

Til Aftenposten skriver Matapours forsvarer John Christian Elden i en SMS at politiet i går var villig til å gjennomføre avhør med kun lydopptak, men at sjefene deres i dag hadde overprøvet det løftet.

– Så da ble det ikke avhør.

På spørsmål om dette svarer Enoksen at han ikke kan kommentere denne type detaljer.

– Under 48 timer siden

I tiden etter pågripelsen av Matapour har politiet flere ganger besvart pressens spørsmål. Enoksen sier at det er veldig mange spørsmål han ikke kan svare inngående på.

– Vi går ikke inn på disse detaljene fordi det er under 48 timer siden hendelsen, og vi har ikke fått avhørt siktede ennå. Vi har en rekke avhør og undersøkelser igjen. Disse vil kunne ta skade dersom vi går ut med detaljer om i pressen.

Tilholdssteder for skeive ble angrepet

Det var natt til lørdag 25. juni at politiet fikk meldinger om skyting på utestedene London Pub og Per på hjørnet. Disse utestedene er kjent som tilholdssteder for mange skeive i Oslo.

I etterkant av pågripelsen har politiet forsøkt å avhøre Matapour to ganger, men han har nektet begge ganger. Ifølge hans forsvarer John Christian Elden er årsaken til dette at han ikke har tillatt at avhørene bli tatt opp.

– Han har forlangt at det skrives ned i sanntid og skriftlig vedtas og signeres av ham, skrev Elden i en SMS til Aftenposten lørdag kveld.