Se politiets pressekonferanse om masseskytingen her

I forkant av pressebriefen har Zaniar Matapour (43) fortsatt nektet å la seg avhøre. Han er siktet for drap, drapsforsøk og terrorhandling.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Vi har fortsatt en uavklart sikkerhetssituasjon. Politiet jobber med store ressurser for å etterforske hendelsen men også trygge befolkningen, sier visepolitimester Cecilie Lilaas-Skari. Hun møter pressen sammen med politiadvokat Børge Enoksen møter pressen.

Hun understreker at politiet ikke har indikasjoner på at det vil komme nye angrep.

Lilaas-Skari sier også at hun vil berømme publikum:

– Flere gjorde en viktig innsats da hendelsen skjedde. Mange har meldt seg som vitner.

Saken oppdateres.

Masseskytingen førte til at to menn ble drept og over 20 personer ble såret.

Tilholdssteder for skeive ble angrepet

Det var natt til lørdag 25. juni at politiet fikk meldinger om skyting på utestedene London Pub og Per på hjørnet. Disse utestedene er kjent som tilholdssteder for mange skeive i Oslo.

I etterkant av pågripelsen har politiet forsøkt å avhøre Matapour to ganger, men han har nektet begge ganger. Ifølge hans forsvarer John Christian Elden er årsaken til dette at han ikke har tillatt at avhørene bli tatt opp.

– Han har forlangt at det skrives ned i samtid og skriftlig vedtas og signeres av ham, skrev Elden i en SMS til Aftenposten lørdag kveld.