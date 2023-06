Arbeidslivsorganisasjoner ber regjeringen om Freia-møte

Arbeidslivsorganisasjonene står i kø for å møte regjeringen for å få avklart hvordan de skal forholde seg til Ukrainas svarteliste.

Arbeidslivsorganisasjonene står i kø for å møte regjeringen for å få avklaringer i Freia-saken. Foto: Javad Parsa / NTB

NTB-Fredrik Moen Gabrielsen

– Vi forventer at regjeringen snakker med partene i arbeidslivet om hvordan man skal forholde seg til sanksjoner fremover, sier leder Hans-Erik Skjæggerud i hovedorganisasjonen YS til E24.

Han får støtte fra Virke-sjef Bernt Apeland.

– Det er nå skapt en såpass stor usikkerhet rundt hvilken sanksjonsliste som skal følges, da må regjeringen bidra til å tydeliggjøre dette, sier Apeland.

De to organisasjonene sendte mandag et brev til regjeringen hvor de ba om å møte næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) og utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap).

– Svært krevende situasjon

Freia-boikotten bredte om seg i helgen da en rekke større selskaper satte salget av Freia-produkter på pause. Bakgrunnen er at Freias morselskap Mondelez er svartelistet av Ukraina for å opprettholde sin virksomhet i Russland.

Negotia, som ligger under YS, har flere medlemmer som jobber i Freia.

– De ansatte i Freia opplever nå en svært krevende situasjon, som de ikke har noen skyld i. Nå står de i ytterste konsekvens i fare for å bli permitterte. Vi har også fått høre om tilfeller av trakassering og hets av ansatte som har plassert ut produkter i butikk, og det er helt uakseptabelt, sier Skjæggerud.

NHO ønsker avklaring

Også NHO har mandag bedt om et møte med regjeringen for å få avklaringer rundt situasjonen.

– NHO og våre medlemsbedrifter er opptatt av at sanksjonsregelverket følges til punkt og prikke. Sanksjonene er historisk sterke og rammer det russiske regimet. Samtidig er det nå mange spørsmål om ulike svartelister. NHO har bedt myndighetene om et møte om hvordan bedrifter bør forholde seg til slike lister og konsekvensene det har for bedriftene, sier kommunikasjonsdirektør Nina Kraugerud Ertzaas i NHO til NTB.