Vaksine­forsker får eposter om at hun skal stilles for Nürn­berg-dom­stol

Vaksineforsker Gunnveig Grødeland forteller at hun ikke har mottatt direkte trusler, men et titalls eposter om at hun skal stevnes for domstolen i Nürnberg.

Gunnveig Grødeland.

NTB

Grødeland er seniorforsker ved Universitetet i Oslo. Hun forteller til Dagen at epostene hun har fått, er på norsk og skrevet av nordmenn.

– Jeg har slettet det meste, men jeg har kanskje fått et par titalls eposter i løpet av pandemien om at jeg skal stevnes for domstolen i Nürnberg grunnet vaksiner, sier forskeren, som har vært mye i mediene under koronapandemien.

Nürnbergprosessen var en rettssak som ble ført i 1945–1946 for en alliert militærdomstol i Nürnberg mot fremtredende politiske og militære ledere i det nazistiske Tyskland.

Forskeren opplyser også at hun har fått meldinger om at hun som kvinne er mindre intelligent og burde holde kjeft, i tillegg til en del andre negative karakteristikker.

– Jeg har valgt å tolke disse henvendelsene som uttrykk for avmakt og manglende forståelse for dagens samfunn. Jeg har derfor ikke vært veldig bekymret, sier Grødeland.