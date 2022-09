Funn av naturlige plantegifter i te

Mattilsynet har funnet plantegifter i 13 ulike urtete-produkter, og anbefaler nå å begrense inntaket.

I Mattilsynets overvåking av plantegifter i matvarer i 2021 ble det gjort funn i 13 forskjellige urtete-produkter.

Oda Bjønnes Hanslien Journalist

Mattilsynet skriver at mange ugress produserer giftstoffer som en naturlig beskyttelse mot insekter og planteetere.

– Dersom slikt ugress følger med under innhøstingen av matplanter, kan det føre til at helseskadelige plantetoksiner havner i maten vår, står det i pressemeldingen.

Mattilsynet tar hvert år ut prøver av matvarer som er kjent for å kunne inneholde rester av ulike plantetoksiner. Prøvene blir analysert av Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO).

I 2021 ble det analysert 30 prøver i et eget overvåkings- og kontrollprogram.

20 ulike typer urtete ble analysert for en gruppe plantetoksiner kalt pyrrolizidinalkaloider. Disse kan være skadelig for leveren og kreftfremkallende ved inntak over tid. Det kan antagelig også være skadelig for fostre.

Toksinene kan dermed utgjøre en helsefare for voksne og barn, særlig hvis det inntas over lengre tid, skriver Mattilsynet.

Det ble gjort funn i 13 av produktene. Mattilsynet skriver at det var varierende nivåer av pyrrolizidinalkaloider i både ammete, som er en blanding av ulike typer urter, rooiboste, kamillete og peppermyntete. Stoffene har blitt påvist i disse teene over flere år, og også i grønn te.

Fakta om pyrrolizidinalkaloider Pyrrolizidinalkaloider finnes ofte i ugress i tropiske og sub-tropiske strøk, og te fra slike områder kan inneholde disse plantegiftene. Pyrrolizidinalkaloider kan forekomme i ugress blandet med urtete, i kosttilskudd og i planter feilaktig brukt til mat. Pyrrolizidinalkaloider omdannes i kroppen til stoffene 1,2-umettede pyrrolizidinalkaloider som kan skade leveren, eventuelt også lungene ved lengre inntak, og er kreftfremkallende via en gentoksisk mekanisme (skader DNA). De kan antagelig også være fosterskadelige. Pyrrolizidinalkaloider kan dermed utgjøre en helsefare for voksne og barn, særlig ved inntak over lengre tid.

– For å redusere mulig helserisiko, anbefaler vi å begrense inntaket av denne type teer og variere mellom ulike produkter. Dette gjelder spesielt for gravide og ammende, sier Hanne Marit Gran, seniorrådgiver i seksjon kjemisk mattrygghet i Mattilsynet.

Hun sier at det ikke finnes en nedre grense for når mulig helserisiko oppstår.

– I likhet med flere andre land gir vi derfor et generelt råd om å begrense og variere inntaket av urteteer.