Ekspert om trening av ukrainske soldater i Norge: – Blir langvarig og omfattende

Ukrainske soldater får nå opplæring i Norge. Det vil fortsette i lang tid, sier forsvarsekspert som advarer Europa mot å gi opp.

En frivillig soldat får opplæring i Kyiv i Ukraina 27. august. Nå er det kjent at ukrainske soldater også får opplæring i Norge, men det er ikke kjent hva de får opplæring i her.

Ukrainske styrker har i lang tid fått opplæring i flere europeiske land, både i bruk av avanserte vestlige våpensystemer, men også ren infanteriopplæring som for eksempel er blitt gitt i Storbritannia.

Forsvaret bekreftet overfor Forsvarets Forum onsdag at det gis opplæring i Norge, men vil ikke gi detaljer. En ting er sikkert: Nato regner med at det vil bli behov for å gi ukrainske soldater opptrening på vestlig jord i lang tid framover.

– Dette blir langvarig og omfattende, men det farligste vi kan gjøre, er å la Ukraina tape. Da kan vi risikere at Russland ser det som en seier, med uforutsette konsekvenser og fare for at de prøver seg igjen et annet sted, sier Geir Hågen Karlsen, oberstløytnant og hovedlærer på stabsskolen, til NTB.

Stabsskolens hovedlærer, oberstløytnant Geir Hågen Karlsen. Foto: Christian Bugge Hjort / Forsvaret

Kan få våpenopptrening i Norge

Det er ikke kjent hvor mange ukrainske styrker som får eller har fått opptrening i Norge.

– Ukrainsk personell får opplæring i å håndtere materiell som Norge har donert til Ukraina. Denne opplæringen skjer også i Norge. Av sikkerhetshensyn kommer vi ikke til å gå i detalj ut over dette, sier oberstløytnant Per Espen Strande, som er talsperson i Forsvaret, til NTB.

– På materiell vi gir, vil det også typisk være naturlig at det gis opplæring her hvis det er unikt materiell fra Norge, sier Hågen Karlsen.

Norge har blant annet gitt artilleriskyts av typen M109 og Mistral-luftvernsystem.

Han påpeker at krigen i Ukraina kan bli langvarig og fortsette i flere år.

– Ukraina har vært avhengig av vestlig støtte hele veien, og mest sannsynlig står man overfor en langvarig konflikt i potensielt flere år. De er helt avhengig av at vi støtter dem hver eneste dag framover. Det blir en viktig politisk utfordring til Vesten å sørge for at den støtten opprettholdes så lenge krigen varer, sier Hågen Karlsen.

Tidligere har Nato – for eksempel i Afghanistan – hatt strategien «train the trainer», som går ut på at man lærer opp instruktører som igjen kan lære opp medsoldater i hjemlandet.

Fra sovjetutstyr til vestlige systemer

I Ukraina-krigen kan dette bli endret siden det er et så omfattende behov for rask opplæring av mange soldater.

– Hvis de får utstyr som de ikke har erfaring med tidligere, vil det nødvendigvis være behov for opplæring av mannskapene på utstyret. I tillegg kan det være aktuelt med lengre utdanning av befal som skal lede avdelinger, sier Hågen Karlsen.

En M109-artillerivogn, som er blant våpnene Norge har gitt til Ukrainas forsvarskrig mot den russiske invasjonshæren. Foto: Ole-Sverre Haugli / Hæren / Forsvarets mediesenter / NTB

– De vil trenge operatøropplæring rent teknisk på artilleri eller andre ting. Det er også opplæringsbehov for teknikere og vedlikeholdspersonell. Så prøver man også i Nato å samkjøre sånn at det skal gjøres mest mulig effektivt. Det er ønskelig at de ukrainske styrkene bruker kortest mulig tid vekk fra fronten, sier han.

Tidlig i krigen ble det gitt enkelt utstyr og sovjetutstyr fra Nato-land som hadde slikt på lager.

– Det har vært en overgang gjennom krigen fra å gi utstyr som var enkelt å bruke fordi de hadde behov for å ta det i bruk umiddelbart. Nå blir det gitt mer avansert utstyr, og da sier det seg selv at det er mer krevende utdanning, sier Hågen Karlsen.

En frivillig soldat på treningsleir i Kyiv. Nato-land som Storbritannia gir blant annet ren infanteriopplæring til ukrainske styrker.

– Supermotiverte ukrainere

Han påpeker at britene også har satt i gang et initiativ for mer grunnleggende opplæring av soldater.

– Det har jeg selv vært med på i Baltikum, og vi har gjort lignende ting i Afghanistan med afghanske styrker. Da er det behov for alt fra grunnleggende utdanning av folk til mer avansert befalsutdanning, sier Hågen Karlsen.

Rapportene fra Storbritannia og andre land som har gitt ukrainske styrker opplæring, er at de lærer raskt og vil komme seg tilbake til frontlinjen igjen så raskt som mulig.

– De ukrainske styrkene er supermotiverte og har lange dager. De vet de skal bruke det de lærer, og at det i verste tilfelle står om livet til seg selv eller kamerater, sier Hågen Karlsen.

En ukrainsk soldat tar i bruk en polsk overvåkningsdrone som er blant våpensystemene Ukraina nå har fått.

Skremsel fra Russland

Russland har reagert på at Nato-land gir slik opplæring. Den russiske ambassaden sa i en uttalelse til Dagbladet at Norge følger en destruktiv linje, og at det er sannsynlighet for at det vil ende med angrep på sivile. Det er imidlertid ingenting som tyder på at Ukraina målrettet angriper sivile mål, slik Russland har gjort.

– Reaksjonene fra Russland er forutsigbar retorikk. De har prøvd seg med både atomtrusler og annet, men det er helt usannsynlig at de skal bruke atomvåpen fordi vi støtter Ukraina slik vi gjør nå. Det er også i strid med deres egne doktriner, sier Hågen Karlsen.

– De har forsøkt å skremme oss, det har ikke fungert og det kommer ikke til å fungere, sier han.