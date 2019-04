St. Petrikirken i Stavanger åpner dørene for sjaman

Menighetsrådet har sagt ja under forutsetning av at dialogpresten setter temakvelden inn i en sammenheng som rettferdiggjør at dette foregår i en kirke og ikke på et kulturhus, skriver Dagen.

På Edderkoppen Scene i Oslo har den to timer lange samtalen fått aldersgrense 18 år.

– Det er en samtale fra scenen mellom prinsessen og sjamanen, der hun fortrinnsvis intervjuer ham, sier Carina Scheele Carlsen, som har ansvar for booking, mediene og andre henvendelser på vegne av prinsessen.

Hun poengterer at de kaller det dialog i Stavanger, og at det samme skal skje i Oslo, Tromsø og Stavanger.

– De har ikke manus, men vet hva de skal snakke om. Det er ikke et teaterstykke som blir satt opp, men de har punker som de vil følge, utdyper Scheele Carlsen.

Silje Trym Mathiassen er dialogprest og den som skal innlede kvelden i Stavanger.

– Dette er en samtale som er del av en religionsdialogisk kontekst. Jeg skal ha introduksjonen og sette det som skjer inn i en kirkelig tradisjon. Jeg vil si hvorfor vi gjør dette i et kirkerom og hva kristentroen sier om disse tingene, sier hun.

Hun forteller at religionsdialog ikke nødvendigvis handler om at vi er enige.

– Det handler om å forstå mer av hva som er viktig i menneskers liv, og at vi som kirke må skape et rom der vi kan lytte og vise måter å møte dette på, sier Trym Mathiassen.

Dialogpresten har fått en klar agenda og tydelig instruks om at det ikke skal utføres sjamanisme i praksis, det skal bare være en samtale om temaet.