Frp vil kreve kutt i kvoteflyktninger som svar på Moria-løsning

Siv Jensen varsler at Frp, etter regjeringens Moria-beslutning, vil kreve et kraftig kutt i antall kvoteflyktninger i budsjettforhandlingene til høsten.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Frp-leder Siv Jensen varsler at partiet vil kreve innstramminger i antall kvoteflyktninger når de skal forhandle med regjeringen om neste års statsbudsjett. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

NTB

– Jeg er veldig skuffet for at Høyre har gjort knefall for KrF og Venstre i denne saken. Høyre har selv sagt at dette er grunnleggende ufornuftig å gjøre, men nå velger de å gjøre noe de selv mener er ufornuftig. Det handler i realiteten om å premiere mennesker som antakelig har betalt i dyre dommer for en farefull seilas over Middelhavet, sier Frp-lederen til NTB.

Hun mener regjeringens løsning «fortrenger mennesker som faktisk har et større behov for opphold i et annet land.»

På spørsmål om hva denne saken vil bety for samarbeidet mellom Frp og regjering, svarer hun:

– Vi er uenig i denne beslutningen. Jeg har varslet at når vi skal sette oss ned for å forhandle statsbudsjettet for 2021 til høsten, vil et av spørsmålene vi vil ta opp være å få tallet på 3.000 kvoteflyktninger kraftig redusert, sier hun.

– Vi kommer til å bruke vår forhandlingsposisjon i Stortinget framover til å stramme inn asyl- og innvandringspolitikken og begrense mottaket av kvoteflyktninger og asylsøkere til Norge, fortsetter hun.