Buss av veien i Isterdalen – tre til legevakt for sjekk

32 personer var involvert i bussvelten, som skjedde i 14.15-tiden torsdag, men det er ikke meldt om alvorlig personskade.

– Tre personer er på vei til legevakten. Det er meldt om mindre skader, men det blir sjekk av eventuelle nakkeskader, fortalte operasjonsleder John Bratland i Møre og Romsdal politidistrikt til NTB.

Møtte motgående bil

Hendelsen fant sted på Fylkesvei 63 ved Soggeberget på vei inn mot Trollstigen i Rauma kommune.

– Det er en norskregistrert buss med norsk guide og sjåfør. Hendelsen skjedde i møte med en annen bil der bussen kom over på siden og havnet utenfor, sier operasjonslederen.

Til NRK opplyser bussjåfør Niels Christian Stephansen at bussen kom fra Ålesund og var på vei tilbake dit da ulykken skjedde. Og at farten var om lag 60 kilometer i timen.

– Vi var bare 500–600 meter fra gjestegården da vi møtte en bobil. I utgangspunktet skal det være plass til to busser, men bobilen lå for langt inne i banen. Jeg så for sent at den ikke ville svinge ut. Da havnet vi utenfor asfaltkanten med hjulet, sier Stephansen.

Sparket ut frontruta

Bobilen kjørte videre, fordi føreren mest sannsynlig ikke fikk med seg hva som skjedde.

Det var mulig å passere bussen som lå på siden i veien, men det oppsto kø på strekningen etter ulykken. I en kort periode ble også veien stengt for opplasting av passasjerer.

Et vitne forteller til NRK at mange passasjerer lå oppå hverandre inne i bussen.

– De om bord i bussen holdt på å sparke ut frontruta. Jeg hadde en hammer i bilen, og hjalp til med å knuse ruta og få passasjerene ut. Vi fikk også åpnet nødutgangen oppe på taket og dratt ut folk derfra, sier Elvar Atlasjon til NRK.