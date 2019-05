Flyanalytiker tror på billigbilletter etter SAS-streiken

– Det SAS sannsynligvis kommer til å gjøre når streiken er over er å forsøke å blidgjøre markedet, både i form av billige billetter og gode tilbud til Eurobonus-kundene sine, sier Elnæs i WinAir til Dine Penger.

En time før midnatt torsdag kveld kunne endelig SAS-sjef Rickard Gustavsen fortelle at streiken var over og at de har fått på plass en ny avtale som skal sikre driften.

Over 400.000 passasjerer har den siste uken blitt rammet av streiken. Også fredag er så langt 61 avganger innstilt fra Norges flyplasser.

– Én måte å vise at de ønsker å gi noe tilbake, er å komme med noen tilbud, det tipper jeg de har i planleggingsboken sin. Og da vil Norwegian matche det, så det kan bli mange billige billetter, sier flyanalytikeren.

Professor og ekspert på luftfartsøkonomi Frode Steen ved Norges Handelshøyskole er imidlertid usikker om SAS har råd til billigsalg etter den kostbare streiken.

– SAS lever godt på sine lojale kunder. I det bildet vil slike kampanjer handle om å få disse tilbake og å fylle fly, sier han.