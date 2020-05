Asylsøker i seilbåt avhøres i helgen

Mannen som ble funnet drivende i en seilbåt i Skagerrak, skal avhøres i løpet av helgen. Politiet jobber nå med å finne mannens identitet.

Publisert: Nå nettopp

Redningsskøyta ved siden av den drivende seilbåten som ble funnet midt i Skagerrak 1. mai. Foto: Alfred Andreassen, Hagland Boss / NTB scanpix

NTB

Mannen, som nå er siktet for overtredelse av utlendingsloven, har gitt uttrykk for at han ønsker å søke asyl i Norge. Han ble funnet om bord i en seilbåt med svensk flagg i Skagerrak fredag og plukket opp av et lasteskip før han ble ført i land fredag kveld.

Mannen sitter nå i varetekt ved politistasjonen i Arendal.

– Han er i første omgang siktet for overtredelse av utlendingsloven, så får vi etter hvert høre hva han har å si, sier etterforskningsleder Jan Ove Thorsen i Agder politidistrikt til NTB.

Politiet tar sikte på å avhøre ham lørdag eller søndag.

Uvanlig

Thorsen sier det er uvanlig at de tar inn folk som søker asyl, fra sjøen.

– Det er også uvanlige omstendigheter med tanke på faren for koronasmitte, og vi avventer et testresultat før vi kan gjennomføre avhør som normalt, sier Thorsen til NTB lørdag ettermiddag.

Politiet har tidligere opplyst til Fædrelandsvennen at de vil gjøre undersøkelser av mannens identitet utover dagen. Kripos vil også undersøke om han er etterlyst.

Redningsskøyta Inge Steensland bisto med henting av en asylsøker som ble funnet drivende i en seilbåt midt i Skagerrak. Asylsøkeren ble tatt om bord i lasteskipet Hagland Boss før redningsskøyta og politiet tok hånd om henholdsvis båt og mann. Foto: RS Inge Steensland / NTB scanpix

Uten pass

En redningsskøyte og en politibåt rykket ut fredag for å møte lasteskipet som hadde tatt seilbåten på slep, og mannen ble så tatt om bord i redningsskøyta Inge Steensland. Ifølge Fædrelandsvennen kom båten fra Sverige og hadde vært på havet i rundt to døgn.

Mannen om bord snakket lite engelsk og dårlig svensk. Han hadde heller ikke noe pass, kun en kopi av et pass som han skulle vise politiet, skriver NRK.