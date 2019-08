Norges Bank vil at oljefondet skal eie mer i USA

Det går fram av et brev Norges Bank har sendt regjeringen, skriver E24.

Avkastningen på aksjer i Nord-Amerika har de siste årene vært høyere enn i Europa. I fjor falt oljefondets europeiske aksjer med 13,5 prosent, mens aksjene i Nord-Amerika bare falt 3,7 prosent.

– Bankens råd er at den geografiske fordelingen bør justeres videre i retning av friflytjusterte markedsvekter ved å øke fordelingen til aksjer i Nord-Amerika og redusere fordelingen til aksjer i utviklede markeder i Europa, heter det i brevet.

Ved utgangen av andre kvartal var aksjebeholdningen fordelt på Nord-Amerika med 42 prosent og Europa med 33 prosent. I tillegg kommer Asia/Oseania og fremvoksende markeder.

Finansminister Siv Jensen sier det er viktig at rammeverket for fondets investeringer er godt og oppdatert. I november i fjor ble Norges Bank bedt om å komme med innspill for den geografiske fordelingen av aksjer.

– Vi skal fram mot våren 2020 vurdere om det er behov for å gjøre justeringer i indeksen. Analysene fra banken er ett av innspillene vi får i dette arbeidet, sier Jensen.