Kvinne siktet for drapsforsøk på Nærbø har endret forklaring

Knivstikkingen skjedde i en bolig på Nærbø, som ligger på Jæren i Rogaland, den 6. mars i år. Fornærmede var en kvinne i slutten av 60-årene, men hun ble ikke alvorlig skadd, skriver Rogalands Avis.

Den 8. mars ble 25-åringen fremstilt for varetektsfengsling i Jæren tingrett, siktet for å ha forsøkt å drepe fornærmede. I fengslingsmøtet skal kvinnen ha erkjent straffskyld etter siktelsen.

I et rettsmøte i Stavanger tingrett den 4. juli endret siktede forklaring. Hun hevdet at det som skjedde var et uhell og at det ikke var meningen å skade fornærmede.

Etter ønske fra 25-åringen foretok politiet et nytt avhør den 24. juli, skriver avisen. Her kommer det fram at kvinnen hevder hun ikke var edru i det første avhøret. Hun skal også ha forklart at hun ikke hadde tenkt å drepe fornærmede, og at hun hadde med kniv for å true.

25-åringen ble framstilt for ny varetektsfengsling den 31. juli i Stavanger tingrett. I fengslingsmøtet ble det klart at retten ikke har endret standpunkt om at det fremdeles er skjellig grunn til mistanke når det gjelder drapsforsøk. Kvinnen er varetektsfengslet fram til 29. august.