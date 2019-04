I mars kunne Statens vegvesen fortelle at flere enn halvparten av de nyregistrerte bilene her i landet er elbil. Men Raja mener man ikke må se seg blind på de positive tallene.

– Jeg frykter at slike tall vil gi vann på mølla til de som mener det snart er på tide å bygge ned elbil-ordningene. Det vil jeg på det sterkeste advare mot, sier han til VG.

92 prosent har ikke elbil

Han og Venstre har hentet tall fra Vegdirektoratet og Nobil som viser at hele 92 prosent av befolkningen ikke har elbil.

– Oversikten viser tydelig at Norge ikke har tatt elbil-bølgen, mener Venstre-politikeren.

Funnene viser at det er 216.311 elbiler i Norge, noe som utgjør 7,9 prosent av bilparken på 2,73 millioner. Hordaland har flest elbiler med 17,7 prosent, etterfulgt av Oslo med 13,6 og Akershus med 12,9.

Nederst på listen ligger Finnmark hvor kun 0,8 prosent av innbyggerne har elbil, etterfulgt av Troms med andel på 2,4 prosent.

Oversikten viser også ifølge Raja at det i store byer med mange elbiler er for få ladepunkter. Samtidig etterlyser han flere ladestasjoner for å lokke distriktene.

Bygger ladere i Nord

Samme dag som Raja etterlyser ladestasjoner, forteller Enova til Nationen at det i disse dager lanseres en konkurranse om områdeutbygginger av ladeinfrastruktur for elbil. I første utlysingsrunde vil Enova for første gang støtte en kombinasjon av lynladere og hurtigladere i Finnmark og Nord-Troms.

– Elbilen må bli et reelt alternativ for flere – både for husholdninger og bedrifter. For mange spiller tilgang på hurtiglading en viktig rolle. Med dette støttetilbudet skal vi bidra til å skape et bærekraftig lademarked, slik at det på sikt blir lønnsomt å bygge ut hurtig- og lynladere også i områder hvor det ennå er behov for offentlig støtte, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad.

I første runde støtter Enova bygging av 17 lynladere og 35 hurtigladere fordelt på 26 steder i de to nordligste fylkene.

– I dag er det et fåtall hurtigladere og ingen lynladere i denne regionen, så dette blir et betydelig løft for elbilsatsingen i nord, mener Nakstad.