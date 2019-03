Cruisepassasjerer jublet da Viking Sky la til kai i Molde etter dramatisk døgn

Med passasjerer vinkende på dekk og jubelrop fra fremmøtte på kaia, var skrekkdøgnet til havs på cruiseskipet endelig over.

Passasjerene roser måten de ble tatt vare på om bord på Viking Sky, som lørdag fikk store problemer på Hustadvika.

– Vi er blitt møtt med godhet, tålmodighet og gavmildhet. Når først situasjonen oppsto, kunne den ikke blitt taklet på en bedre måte. Norge kunne ikke tatt bedre vare på oss, sier passasjer Cindy Biddinger fra USA til Aftenposten.

Australske Sue og Greg Clyde Smith så for seg slutten da skipet havnet i havsnød. Vann fosset inn, og de var numne av frykt.

– Vi var på det andre dekk da en stol knuste et vindu, og vannet fosset inn hver gang båten krenget i de voldsomme bølgene, forteller de til Romsdals Budstikke.

Storstilt evakuering

Skipet, som var på vei fra Tromsø til Stavanger, fikk store motorproblemer lørdag ettermiddag og sendte ut mayday-signal. Det var dårlig vær i området, og skipet drev mot land.

På det nærmeste lå skipet 1,5 kilometer fra fastlandet i farlig grunt farvann. På et tidspunkt var skipet bare 100 meter fra å grunnstøte. Video fra passasjerer om bord viser stor dramatikk, kraftige bølger, løse møbler og takplater.

Det var 1.373 personer om bord da Viking Sky fikk motorstans ved 14-tiden lørdag. Rundt 470 passasjerer ble heist om bord i helikoptre i en omfattende redningsaksjon, beskrevet av 330-skvadronen på Sola som så omfattende at den «balanserte på kanten av hva de kunne klare».

Fikk start på motorene

Lørdag kveld fikk mannskapet start på tre av fire motorer. Skipet, som hadde nær 900 gjenværende personer om bord, seilte så til Molde assistert av flere slepebåter.

Passasjerene ble fraktet til et mottakssenter på Seilet hotell, og et kjøpesenter i byen ble holdt åpent for dem. Røde Kors' evakueringsstab og ansatte ved den amerikanske, britiske og canadiske ambassaden var også på plass i Molde, for å bistå de som trengte hjelp.

På kaia hadde moldensere møtt opp med norske flagg for å ta imot, skriver Romsdals Budstikke.

– Det har vært et tøft oppdrag. Det kunne gått veldig galt. Nå ser vi svært fornøyde passasjerer. Det er hyggelig at folk flagger med norske flagg, og viser at de bryr seg, sier Molde-ordfører Torgeir Dahl til NRK.

Hjemreise

Søndag ettermiddag var siste status fra Helse Møre og Romsdal at de hadde tatt imot totalt 27 pasienter, 13 er fremdeles på sykehus og for én av pasientene er tilstanden alvorlig.

Søndag kveld reiser de første passasjerene med fly til Oslo. Det er også satt opp et charterfly til London med plass til 200 passasjerer rundt midnatt, skriver NRK.

Den neste reisen Sky Viking skulle hatt, 27. mars, er naturlig nok innstilt, melder rederiet.

Klassifiseringsselskapet Lloyds skal undersøke cruiseskipet teknisk for å finne ut av hva som gikk galt. Også Sjøfartsdirektoratet skal delta i denne undersøkingen.

Samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde (Frp) var i Molde søndag for å møte politiet, Fylkesmannen, Sivilforsvaret og de involverte kommunene. Også hun roser redningsmannskapene og alle lokale krefter.