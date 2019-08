Arendalsuka lukket dørene for SIAN og Alliansen

Debatten skulle arrangeres av Ytringsfrihetsforbundet, som ledes av Resett-sjef Helge Lurås.

Men det ville ikke Arendalsuka ha noe av.

«Vi har vært i dialog med Ytringsfrihetsforbundet om dette arrangementet og har etter en totalvurdering valgt å avslå en debatt om ytringsfrihet med Hans Lysglimt Johansen og Lars Thorsen. Vi har begrunnet vårt avslag med at vi i år ikke tillater at Alliansen og SIAN deltar på arrangementer i Arendalsukas program», skrev Arendalsuka på Facebook tirsdag formiddag.

Lysglimt Johansen leder Alliansen, mens Thorsen er med i SIAN (Stopp islamiseringen av Norge).

Lukkede dører

Debatten skulle ha funnet sted ved Kløckers teltscene tirsdag klokka 18. Men da Helge Lurås og hans kollega Shurika Hansen ankom, ble de møtt med lukkede dører.

– Det er avlyst, sa en vekter til dem.

På plass var også en håndfull journalister og noen aktivister fra ulike grupperinger på ytre høyrefløy. Ute av stand til å gjennomføre arrangementet holdt Hansen og Lurås i stedet en appell og diskuterte med frammøtte.

I etterkant sier Hansen til NTB at hun er fornøyd med måten de fikk løst det på, selv om hun skulle ønske at debatten ble gjennomført.

– Jeg mener det som skulle komme fram, er kommet fram.

Utestengt

Bakteppet er at Arendalsuka tidligere i sommer bestemte seg for å utestenge SIAN og Alliansen. Beslutningen ble tatt etter at Arbeiderpartiet og flere andre aktører truet med å boikotte Arendalsuka hvis disse to organisasjonene fikk delta.

Dagbladet skrev tirsdag at Ytringsfrihetsforbundet hadde invitert SIAN og Alliansen «i hemmelighet», og at det ikke har ligget ute noen informasjon om de to organisasjonenes deltakelse på Arendalsukas programsider.

Hansen og Lurås fastholder derimot at de hele tida har spilt med åpne kort.

– Dette er et eksempel på hvordan ytringsrommet innskrenkes, sier Lurås til NTB.

Dialog og debatt er bedre enn boikott og utestengelse, fastholder han.

«Feigt»

Ifølge Hansen var Ytringsfrihetsforbundets plan med debatten å konfrontere islamkritikere med uttalelser de har kommet med.

– Jeg tror at både Arendalsuka og mediene har misforstått hva hele hensikten med dette var, sier Hansen.

Hun mener det er trist når «boikott» blir svaret i stedet.

– Det var en veldig feig måte å gjøre det på. Det var veldig feigt, sier Hansen.