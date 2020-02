DT: Fem ansatte i koronakarantene ved Drammen sykehus

Fem personer som jobber ved sykehuset i Drammen, er satt i hjemmekarantene i påvente av svar på om de er smittet av det nye koronaviruset.

NTB

De fem har alle vært på øyeavdelingen ved Oslo universitetssykehus den siste uken, skriver Drammens Tidende lørdag. Et titalls ansatte ved øyeavdelingen testes nå for koronaviruset etter to smittetilfeller.

– Ingen av dem som er satt i hjemmekarantene, har symptomer på koronasmitte. Vi arbeider nå for å få disse testet for koronavirus, sier smittevernoverlege Mette Walberg ved Vestre Viken helseforetak til avisen.

Samtidig er en sjette person, som er ansatt ved Bærum sykehus, satt i karantene etter en ferie i Italia.