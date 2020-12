Trym Aafløy melder seg ut av FNB - nestlederen overrasket

Trym Aafløy og to andre bystyrerepresentanter har meldt seg ut av Folkeaksjonen nei til mer bompenger i Bergen. Aafløy toppet partiets liste i fjor.

Trym Aafløy på landsmøtet i Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) i oktober. Foto: Terje Pedersen / NTB

NTB

– Jeg har fått fullmakt fra to av mine kolleger, Per Jørgensen og Rolf Scott, til å meddele at vi fra i morgen blir utmeldt fra partiet Folkeaksjonen nei til mer bompenger, sa Aafløy fra talerstolen under bystyremøtet onsdag.

Det skriver Bergensavisen.

De tre vil nå fortsette som uavhengige representanter i bystyret.

Nyheten kom overraskende på partigruppa.

– Nei, vi var ikke forberedt på det, forteller partilagets nestleder Cesilie Tveit til Bergens Tidende.

Hun ønsket heller ikke å kommentere hvorfor utmeldingen skjedde.

Partiet mister nå tre av sine elleve bystyrerepresentanter.