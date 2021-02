Justisminister Monica Mæland svarte følgende til Jenny Klinge (Sp) i Stortingets justiskomité.«Alle oppdrag som utføres av politiet registreres, men oppdragene kategoriseres ikke ut i fra om det er et bistandsoppdrag som utføres for barnevernet. Politidirektoratet opplyser at begrensninger i systemene gjør at det per i dag ikke foreligger planer om å utarbeide årlig statistikk på dette området.» Berit Roald, NTB