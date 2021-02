Statens vegvesens prosjekt ble omtalt som en skandale i årevis. Nå revolusjonerer det bilsektoren

Å redde Veivesenets store IT-prosjekt fra totalhavari har kostet mange år og kroner, men nå er det blitt en suksess. Prosjektlederen mener andre offentlige digitalsatsinger kan lære av det de har vært gjennom.

Teamleder Caroline Watson hos Erik Arnesen Helsfyr kan ordne registrering av nye biler med Autosys. Det gjør at bilforhandleren sparer mye tid og penger. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Henning Carr Ekroll

Publisert: Publisert: Nå nettopp

De siste årene har det skjedd en stille revolusjon i kjøps- og salgsprosessen av biler, både nye og brukte. Der man før måtte fylle og sende papirdokumenter, kan biler nå skifte eier på sekundet gjennom Veivesenets digitale løsninger.

– Nå går alt digitalt, som registrering, salgsmelding og forsikring. Det er langt smidigere og mer effektivt enn før. Vi har nok spart minst to årsverk på dette, om jeg skal gi et veldig forsiktig anslag, sier Lars Erik Presterud, konsernleder for bilforhandleren Erik Arnesen.

– Tidligere var det mye manuelt papirarbeid, vi måtte til Biltilsynet og stå og i kø der. Vi selger rundt 4000 biler i året, og da sier det seg selv at det blir mye papirhåndtering, sier Lars Erik Presterud, konsernleder for bilforhandleren Erik Arnesen. Her sammen med teamleder Caroline Watson. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Dersom du har vært innom en bilrekvisitabutikk har du kanskje merket en annen endring: Du kan nå søke opp registreringsnummeret på bilen din for å finne ut hvilken oljetype eller vindusvisker som passer.

Fakta Autosys Et omfattende digitaliseringsprosjekt i Statens vegvesen. Startet i 2003 og skulle da bytte ut det gamle motorvognregisteret med samme navn. Dette har røtter tilbake til 1981. Inneholder informasjon om ca. 11 millioner kjøretøy. Tilbyr tjenester i flere kanaler innenfor førstegangsregistrering, eierskifte, omregistrering, kjennemerker, vognkort, avregistrering og prøvekjennemerker. De nye løsningene skal blant annet erstatte behov for fysisk oppmøte på trafikkstasjoner og effektivisere saksbehandlingen. Statens vegvesen regner med at dette vil gi en samfunnsøkonomisk nettoverdi på 6,3 milliarder kroner. Statens vegvesen anslåsr at Autosys er navet i omsetning av verdier for rundt 300 milliarder kroner i året. Arbeidet med Autosys-prosjektet de siste 18 årene har kostet rundt 1,8 milliarder kroner. Les mer

18 år med digitale utfordringer

Alt dette er en knyttet til Autosys, et omfattende IT-prosjekt som strekker seg helt tilbake til 2003. Arbeidet har hatt som mål å bytte ut utdaterte systemer i Statens vegvesen.

I mange år gikk dette veldig dårlig:

Prosjektet ble først stanset i 2007 etter en intern rapport med knusende kritikk.

Deretter ble det forsøkt startet igjen, men fikk igjen massiv kritikk av Riksrevisjonen i flere omganger. Millioner rant ut på grunn av elendig styring og planlegging.

– På et tidspunkt fikk jeg vite at det satt 20 personer i en styringsgruppe som hadde masse meninger, men ikke noe ansvar. Da er det vanskelig å vite hva man skal levere, sier prosjektleder Erik Johannessen.

Han har vært sentral i snuoperasjonen som startet i 2014. Da hadde ni andre prosjektledere kommet og gått før ham.

Erik Johannessen er prosjektleder for Autosys i Statens vegvesen. Foto: Henriette Erken Busterud

– En ubetinget suksess

I 2004 var det planlagt at systemet skulle være klart til bruk i 2008 og koste 285 millioner kroner. Siden har både omfang og kostnader økt kraftig.

Når siste del av prosjektet nå ender med å koste 950 millioner kroner, er det likevel mindre enn kostnadsrammen på 1,2 milliarder som Stortinget godkjente for fem år siden. Totalt er det brukt rundt 1,8 milliarder kroner siden 2003.

– Jeg vil definere det som en ubetinget suksess. Vi har holdt oss til den planen som ble lagt i 2015, og leverer i henhold til omfang og budsjett. Vi har fornøyde brukere og har lagt til rette for at dette kan videreutvikles basert på behovene brukere har og det som måtte komme av eventuelle endringer i i fremtiden, sier Johannessen.

De nytteverdien av Autosys er formidabel, ifølge Statens vegvesen. I november sendte etaten beregninger til regjeringen der de skrev at systemet «har gitt samfunnsnytte på om lag 6 milliarder kroner».

Autosys gjør det mulig å bestille nye bilskilt uten å møte opp på trafikkstasjonen. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Skandaleprosjekt på skandaleprosjekt

IT-havarier i staten er et velkjent fenomen. Nav sløste bort flere hundre millioner i et mislykket IT-løft i 2012/2013. Politiet brukte 250 millioner kroner på Merverdiprogrammet, som ble skrotet før det kom skikkelig i gang. Helse Sør-Øst vraket i 2018 et røntgensystem til en halv milliard kroner.

Men Autosys-prosjektet lot seg redde. Johannesen peker på følgende suksesskriterier for å få det på skinner:

En god, gjennomarbeidet plan

Grundig system for oppfølning av økonomi

At eierne av prosjektet er involvert og forstår hva som skjer

Riktig kontraktstype med leverandører

Motiverte og resultatorienterte prosjektarbeidere og riktig støtte fra departementet

En god prosjektkultur der alle jobber mot de samme, fastsatte målene

– Hvilke råd vil du gi til andre som skal gjennomføre omfattende digitaliseringsprosjekter?

– Det første og viktigste er å gjøre en grundig jobb i den innledende utredningen. Her gjøres det ofte en for dårlig jobb, og det trekker man med seg videre, slik at problemene blir større og større, sier Johannessen.

Han peker på at mange undervurderer hvor komplekse prosjektene faktisk kommer til å bli.

– Ikke gå i den fellen: Stykk opp elefanten i mindre biter som gjør det lett å planlegge på nytt om noe går galt underveis. Man bør ikke undervurdere muligheten for å se på om man kan bruke det man har allerede og utviklet det videre i mindre steg, før man går i gang med et veldig stort prosjekt. Det er også viktig å huske på at dette ikke bare handle om å gjennomføre et IT-prosjekt, men å bygge en god kultur, sier han.

Akson-prosjektet har ikke tatt kontakt

Det siste året har Aftenposten omtalt planene for Akson, et digitaliseringsprosjekt i helsevesenet som vil bli det største noensinne, med totale kostnader på inntil 22 milliarder kroner. Prosjektet har fått mye kritikk for å være for stort og komplisert.

Johannesessen forteller at han han har holdt mange foredrag for statlige virksomheter om erfaringene fra Autosys-prosjektet. Akson-prosjektet ikke er blant dem som har etterspurt dette.

– Nei, de har ikke tatt kontakt. Jeg synes Akson virker som et uoversiktlig og veldig stort prosjekt.

Det er Direktoratet for e-helse som har ledet Akson-arbeidet. Avdelingsdirektør Hans Löwe Larsen sier at de har folk i organisasjonen som kjenner godt til utfordringene med Autosys og andre prosjekter.

– Vi oppfatter at disse erfaringene bakes inn i dialogen rundt statens prosjektmodell, og mener vi fanger dette opp på en god måte uten at vi trenger å hente inn erfaringer fra enkeltpersoner, sier han.

– Når det er sagt har vi stor nytte av å lære av og dele erfaringer på tvers av ulike digitaliseringstiltak i staten. Gjennom blant annet SKATE, et forum ledet av Digitaliseringsdirektoratet, er det fokus på nettopp dette, sier Löwe Larsen.