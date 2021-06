Person hardt skadd da rallybil kjørte av veien i Aurskog Høland

En person er hardt skadd etter at en rallybil kjørte av veien og inn i et tre i forbindelse med et billøp på Løken i Aurskog Høland.

NTB

Politiet i Øst skrev på Twitter om ulykken like etter klokken 12 lørdag ettermiddag.

– En rallybil har kjørt av veien i forbindelse med et billøp. En person er meldt hardt skadd, skriver politiet.

– Vi fikk melding av ambulansepersonell på stedet at en av bilene hadde kjørt ut av veien og inn i et tre, sier operasjonsleder Ronny Samuelsen i Øst politidistrikt til NTB.

Han forteller at det var to personer i bilen, trolig fører og kartleser, og at den andre personen er lettere skadd.

Det arrangeres NM-runde i rally på Aurskog-Høland denne helgen. Til TV 2 opplyser arrangørene at de nå jobber med å undersøke hvordan ulykken skjedde.

– Løypene blir godkjent av Bilsportforbundet på forhånd, så det er ikke noe arrangøren har gjort galt, sier assisterende løpsleder, Harald Bogstad.

Han sier at resten av arrangementene går som vanlig.