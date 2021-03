Gråtkvalt Støre: – Hans-Christian var en bauta

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre sier avdøde LO-leder Hans-Christian Gabrielsen var en bauta som brant for solidaritet og rettferdighet.

Jonas Gahr Støre (Ap) i vandrehallen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Gabrielsen døde tirsdag, 53 år gammel. En gråtkvalt Støre møtte pressen i Stortinget og sa han senest møtte Gabrielsen mandag.

– Det er med sjokk og dyp sorg jeg har mottatt meldingen om at LO-leder Hans-Christian Gabrielsen brått er gått bort. Hans-Christian var en bauta. Han levde og brant for solidaritet og rettferdighet og trygghet for arbeidsfolk. Hans engasjement og innsats har vært utrettelig gjennom mange år, på arbeidsplassen i industrien, som tillitsvalgt i Fellesforbundet og de siste årene som høyt respektert LO-leder, sier Støre.

– Personlig vil jeg si han var en av mine aller nærmeste politisk. Jeg snakket med Hans-Christian seinest lørdag og søndag om arbeidslivspolitikk og politikk og var i møter med ham to ganger i går. Så det er helt uvirkelig å få nyheten i dag om at han har gått bort, sier Støre.

Ap-lederen mener Gabrielsen har vært selve symbolet på den norske modellen om partssamarbeid.

– Jeg lyser fred over hans minne og sender tanker til Trine og Camilla, hans aller nærmeste, sier en gråtkvalt Støre.

– Vi kjenner dyp sorg over tapet av den gode, blide, solide og lojale Hans-Christian, sier Støre.