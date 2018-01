Krisemøtene i gang i Ap

En nestleders avgang, sentrale skikkelser som ikke er på talefot og et parti i opprivende konflikt om håndteringen av varslersakene. Når Ap-leder Jonas Gahr Støre etter lunsj går på talerstolen foran det ekstraordinære landsstyremøtet kan talen bli blant de viktigste han noensinne har holdt i partisammenheng.

Opptakten til mandagens sentralstyremøte og påfølgende landsstyremøte var dramatisk. Søndag kunngjorde Aps sekretariatsleder på Stortinget Hans Kristian Amundsen sin avgang etter en langvarig konflikt med partisekretær Kjersti Stenseng. Med det fikk offentligheten et nytt innblikk i det som framstår som en rift mellom de Ap-ansatte på Stortinget og på Youngstorget.

– Klok avgjørelse

Til NRK mandag morgen sa Støre at Amundsen hadde en samtale med ham før avgjørelsen ble tatt og at han syntes det var en «klok avgjørelse».

– Jeg sa at det var en klok avgjørelse, en avgjørelse jeg og han snakket om. Han tok selv beslutningen, og den støtter jeg, sa Støre da han stilte i NRKs Politisk kvarter.

Støre avviste at han hadde bedt Amundsen trekke seg, men sa at situasjonen var fastlåst.

– Jeg merker at sentrale medarbeidere ikke snakker godt sammen, det kan vi ikke leve med, sa Støre.

Kunne ikke være sammen

Konflikten mellom Amundsen og Stenseng har ifølge Amundsen vært så ille at de to ikke kunne delta på møter sammen.

– Det er ikke mulig å se for seg at vi kommer ordentlig videre hvis partisekretæren og jeg ikke kan være på de samme møtene, skrev Amundsen i et innlegg på Nordnorsk debatt rett etter at Arbeiderpartiets pressemelding om hans avgang ble sendt ut søndag.

På vei inn til sentralstyremøtet på et konferansehotell på Gardermoen mandag morgen ville ikke Aps partisekretær Kjersti Stenseng kommentere Amundsens avgang, utover å ønske ham lykke til.

Giskes framtid

Hvor vidt den avgåtte nestlederen Trond Giske skal få beholde sin plass i sentralstyre, er et av spørsmålene som landsstyret mandag ventes å ta stilling til.

Delegatene fra Giskes hjemfylke Trøndelag er blant dem som mener at han bør kunne få fortsette i sentralstyret, under henvisning til partiets vedtekter. Andre framholder at når partiet ikke har tillit til Giske som nestleder, er det unaturlig å uttrykke tillit til ham som sentralstyremedlem. Ap-leder Jonas Gahr Støre har selv langt på vei antydet at han mener Giske ikke kan fortsette i sentralstyret.

Spørsmålet om Ap skal innkalle til ekstraordinært landsmøte senere i vår, der det kan velges nye navn til partiets ledelse, kan også komme opp. Men før helgen framsto det som lite sannsynlig at Ap vil gå til dette skritt, selv om det i partiet er kritiske røster til så vel nestleder Hadia Tajik som partisekretær Kjersti Stenseng.

Ondt blod

I øyeblikket ser Arbeiderpartiet ut som en slagmark, der partifeller og kolleger står steilt mot hverandre i synet på håndteringen av varslersakene. Særlig er det behandlingen av Trond Giske som splitter partitoppene.

I forrige uke konkluderte partiledelsen – i praksis Støre og Stenseng – med at Giske gjennom sin oppførsel har brutt partiets etiske regelverk. Selv har den avgåtte nestlederen gjennom sine advokater kritisert prosessen og framholdt at han ikke har hatt anledning til å fremme sin fullstendige versjon av sakene mot ham.

– Jeg har gitt løfte om en grundig prosess i vår partiorganisasjon. Vi er ingen rettssal, intet tribunal. Vi har hatt en grundig gjennomgang og har hatt nok informasjon til å konkludere. Jeg tar fullt ansvar for den beslutningen som ble tatt forrige uke, sa Støre til NRK mandag.