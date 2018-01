Dataangrepet mot Helse sørøst er skremmende, sier Sp-topp

Dataangrepet mot Helse sørøst beskrives som organisert, komplekst og sammensatt. PST etterforsker dataangrepet som de mistenker er gjennomført for å innhente opplysninger for en fremmed stat.

– Det vil ta tid å normalisere situasjonen, sa justisminister Sylvi Listhaug (Frp) da hun møtte pressen sammen med helseminister Bent Høie (H) torsdag ettermiddag.

Skremmende

Høie understreket at det så langt ikke er noe som tilsier at angrepet fra en avansert og profesjonell aktør har gått ut over pasientbehandlingen, pasientsikkerhet eller at pasientinformasjon er på avveie. Han kan likevel ikke utelukke det siste.

– Situasjonen er skremmende, sier Senterpartiets helsepolitiske talsperson Kjersti Toppe til NTB.

Hun sier hun har tillit til at det nå arbeides godt for å finne ut av situasjonen og begrense sakene, men legger til:

– Det er tankevekkende når Høie innrømmer at Helse sørøst har en sårbar IKT-struktur, som da har gjort risikoen større for lekkasje av sensitiv pasientinformasjon for halve landets befolkning.

Spørsmål om tillit

Toppe, som er nestleder i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, mener datasikkerhet i helsevesenet må langt høyere på politikernes dagsorden.

– Saken viser at IKT-infrastruktur i helsevesen er en kritisk nasjonal infrastruktur. IKT i helsevesenet må sikres på en mye strengere måte enn det som har vært praksis hittil i Helse sørøst. Det har med tilliten til helsevesenet å gjøre, sier hun.

Redegjørelse

Helseministeren skal holde en redegjørelse for Stortinget 30. januar om IKT-sikkerheten i Helse sørøst. Den har vært planlagt før dataangrepet ble kjent.

– Jeg forventer at Høie også redegjør for denne aktuelle saken. Det er et tankekors at sårbarheten i systemet har stått på dagsorden lenge. Jeg opplever at risikoen er blitt bagatellisert av Høie, sier Toppe.

Alle ressurser

Høie sier tilliten til helsevesenet er en av grunnene til at han sammen med Listhaug valgte å gå ut med en orientering om status etter datainnbruddet.

– Nå har vi et ønske om å gå ut med denne informasjonen. Det å gi informasjon er et av de tiltakene som går på det med tillit, nemlig å vise at myndighetene setter inn alle tilgjengelige ressurser for å sikre dette, svarte Høie på et spørsmål om pasientenes tillit til helsevesenet under pressekonferansen torsdag.