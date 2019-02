19. januar fikk sjefredaktøren tilsendt en rettslig kjennelse med krav om å utlevere data som kunne bidra til å identifisere lesere av en artikkel avisen publiserte i slutten av juli i fjor.

Artikkelen handlet om forretningssuksessen og formuen til Tom Hagen.

– Jeg vurderte om det var riktig å gi ut informasjonen retten påla meg. Denne saken reiser ikke presseetiske spørsmål, men dreier seg om lesernes rettigheter, sier Djuve.

Konsulterte advokat og Redaktørforeningen

Han viser til at Den europeiske menneskerettighetskonvensjons artikler 8 og 10 gir rett til ytringsfrihet og privatliv, men at dette ikke gjelder ubegrenset. Disse bestemmelsene må vike når det er «nødvendig», heter det i konvensjonen.

Etter å ha konsultert med en advokat og Norsk Redaktørforening, gikk han med på å utlevere materialet til politiet.

Poppe, Cornelius / SCANPIX

– Det var avgjørende for meg at det i det rettslige pålegget het at det var helt nødvendig for politiets etterforskning å få disse opplysningene. Det er også viktig å bemerke denne saken ikke danner noen presedens, sier Djuve.

Han vil ikke gå i detalj om hva slags datamateriale avisen har levert ut.

Mindre sannsynlig at hun fortsatt lever

Torsdag var det fire måneder siden Anne-Elisabeth Hagen (68) forsvant fra hjemmet i Sloraveien 4 i Lørenskog.

Under en pressekonferanse på politihuset i Ski klokken 12 opplyste etterforskningsleder Tommy Brøske at det ikke har vært noen ny kontakt med de antatte kidnapperne siden den forrige pressekonferansen 11. februar.

Han tegnet et bilde av at politiet står i stampe med saken, med få konkrete tekniske bevis og mangel på livstegn.

– Det er naturlig å stille spørsmål ved og i større grad enn tidligere betvile om Anne-Elisabeth Hagen fortsatt er i live, sa politiinspektør Brøske.

Nyhetssak kan ha inspirert kidnappere

Aftenposten har i lang tid kjent til at en av teoriene etterforskerne har arbeidet etter, er at en artikkel som ble publisert av Dagens Næringsliv 27. juli i fjor, kan ha fått de antatte kidnapperne til å få øynene opp for rikdommen til Tom Hagen og hans familie.

En kilde i politiet opplyste tidlig i januar at etterforskerne ønsket å spore hvem som kan ha lest akkurat denne artikkelen gjennom bistand fra Dagens Næringsliv.

Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Under tittelen «Tom Hagen tjente 174 millioner på strøm og eiendom i fjor» rapporterte avisen at investoren de siste 11 årene har hatt en inntjening på 1 milliard kroner på kraftsalg og eiendom.

Eier 70 prosent av kraftgigant

DN hadde da gått gjennom årsberetningen for 2017 for selskapet Elkraft, der Hagen er en av grunnleggerne og sitter med 70 prosent av aksjene.

Aftenposten møtte torsdag ettermiddag etterforskningsleder Tommy Brøske til et intervju.

FAKSIMILE/DN

– Dere tok tidlig kontakt med Dagens Næringsliv for å se om det var mulig å se hvem som hadde lest artikler hos dem. Fikk dere noe ut av den forespørselen?

– Det er et spørsmål jeg dessverre ikke kan kommentere, svarer Brøske.

– Men dere ba konkret om opplysninger om hvem som hadde lest en artikkel i DN som handlet om at Tom Hagen hadde tjent 1 milliard på 11 år?

– At det har vært dialog med den avisen som nevnes, det kan jeg bekrefte. Utover det kan jeg ikke si noe, sier han.

Aftenposten har fått opplyst fra en kilde i politiet at etterforskerne forsøkte å finne ut om det var mulig å spore hvem som har lest artikkelen, enten via IP-adresse eller brukerinnlogging.

Den aktuelle saken ble publisert som en åpen nettsak 27. juli, og den kan leses uten noen som helst innlogging. Artikkelen var også på trykk i papirutgaven til DN, på side 15 lørdag 28. juli, noe som er svært vanskelig å spore ned til identitet på lesere.

Eiendomsprins

Ingeniøren og investoren Tom Hagen står på 172. plass på Kapitals liste over Norges rikeste personer. Bladet anslår formuen hans til å være på 1,7 milliarder kroner. Pengene har han i all hovedsak tjent på eiendomsinvesteringer og strømsalg.

Han ble på sommeren og høsten i fjor i flere artikler beskrevet som en meget vellykket forretningsmann. Blant annet ble han i Finansavisen 21. juli omtalt som «eiendomsprins som bader i strømpenger».

Ekteparet Hagen bor i en blindvei på Fjellhamar i Lørenskog kommune, like ved grensen til Oslo.

Tom Hagen beskrives som mediesky og privat og har få partnere i selskapene sine. Den som går igjen flest ganger, er den eldste datteren. Hun er styremedlem i 12 av farens firmaer.