Murad: – Dette er dagen hvor det gode har seiret over det onde

– Dette er dagen hvor menneskeheten har beseiret terrorismen, dagen hvor barn og kvinner som har vært offer for forfølgelse har seiret over gjerningsmennene for disse forbrytelsene, sa hun til en tydelig preget, fullsatt rådhussal.

Murad håpet at dagen i dag markerer starten på en ny æra.

– I dag er det en spesiell dag for alle irakere, ikke bare fordi jeg er den første iraker som vinner Nobels fredspris. Dette er også dagen hvor vi feirer frigjørelsen av irakisk territorium fra terrororganisasjonen IS, sa hun.

Med rolig og tydelig stemme poengterte hun at det fortsatt er et faktum at den eneste prisen i verden som kan gjenopprette verdigheten er rettferdighet og straffeforfølgning av forbryterne.

– La oss stå sammen og kjempe mot urettferdighet og undertrykkelse; La oss sammen heve våre stemmer og si: Nei til vold, ja til fred, nei til slaveri, ja til likestilling og til menneskerettigheter for alle, sa hun videre.

Murad, som med sine 25 år er den nest yngste mottakeren av Nobels fredspris til nå, fikk stående applaus fra salen etter sitt foredrag.