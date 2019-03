Høie: – Pasientene skal være trygge på at de får riktige medisiner

Legemiddelverket ønsker å holde møtet allerede mandag og venter på svar fra Norsk Medisinaldepot, skriver Rogalands Avis.

– Vi vil vite hvor mange som er berørt og hvordan sørge for at dette ikke skjer igjen. Slike ting skal ikke skje, sier Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk.

– Vi har gitt saken full prioritet i dag og ser svært alvorlig på situasjonen som har oppstått, sier han.

Til 72 kommuner

Norsk Medisinaldepot (NMD) leverer multidoseruller til blant annet kommunenes sykehjem og hjemmesykepleien. NMD eier apotekkjeden Vitus, som etter en anbudsrunde er leverandør av multidoseruller til 72 kommuner. Feilene kan dermed gjelde flere kommuner, ifølge Rogalands Avis.

Avisa skriver at fastleger og sykehjemsleger i Stavanger har oppdaget flere alvorlige feil i pakker med ferdigdoserte tabletter. Blant annet er det avdekket at daglig medisin kun var å finne i én av sju ukedoser, samt at det i andre tilfeller var medisiner som manglet fullstendig eller hadde feil styrke.

Beklager hendelsen

NMD opplyser at alle feil har blitt rettet så snart de er oppdaget og beklager hendelsen.

– Vi erkjenner at leveransen de første to driftsmånedene ikke har vært på et tilfredsstillende nivå. Grunnet ekstraordinære problemer med legemiddelmangel i Norge har ikke alltid kommunene fått beskjed så tidlig som ønskelig. Her må vi jobbe med å bli bedre, sier strategidirektør Miriam Skåland.

NTB har stilt strategidirektøren et konkret spørsmål om hvor mange kommuner som er omfattet, men hun har ikke svart på dette – utover at det dreier seg om «enkelte feil i overføringen fra tidligere leverandør» i oppstartsfasen.

Videre opplyser Skåland at det, så langt selskapet kjenner til, ikke er annet enn multidoseleveranser som er omfattet.

Høie: Viktig å finne ut hva som har skjedd

Helseminister Bent Høie (H) understreker i en kommentar til NTB at pasientene skal være trygge på at de får riktige medisiner.

– Jeg er kjent med at Legemiddelverket følger opp saken og har kalt inn Norsk Medisinaldepot til et møte i dag. Det er viktig at de involverte finner ut hva som har skjedd. Det er også viktig at de har gode systemer for å rapportere avvik, og at de lærer av feil, slik at dette ikke skjer igjen, sier helseministeren.