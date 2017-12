Venstre har klare krav i regjeringsforhandlingene

Partileder Trine Skei Grande forsikret pressen og partifeller lørdag kveld om at partiet er villig til å gjøre jobben som trengs for å dreie regjeringen i en mer sosialliberal retning. Grande poengterte også at partiet har klare krav for prosjektet:

– Hvis vi skal gå i regjering handler det om det store sosiale prosjektet som er den frihetsreformen Norge trenger. Vi skal stå på for at det skal bli en grønnere regjering, en rausere regjeringen som ser mennesker og løfter dem som trenger det, og en gjenkjennbar sosialliberal regjering på de klassiske områdene.

– Stor støtte i landsstyret

Landsstyremøtet startet klokken 11 lørdag, og partilederen sier til NTB lørdag at debatten rundt regjeringsspørsmålet har vært god og grundig.

– Jeg tror vi aldri hatt en så demokratisk runde i Venstre når vi har etablert oss i regjering før. Det har vært en debatt med mange gode innspill til hvilke forventninger vi har til en regjeringserklæring, sier Grande.

Grande opplyste at hun har landsstyret i ryggen, og at partiet nå går inn i forhandlingene med et klart mandat.

– Oppdraget vårt er å dytte regjeringen i en mer sosialliberal retning, og det er det Venstre-folket er opptatt av at vi skal klare. Nå har vi fått en sjanse til å prøve om en slikt prosjekt kan lykkes.

Vil innfri valgløftene

Forventningene til landsstyret reflekterer ifølge Grande løftene partiet ga i valgkampen.

– Vi lovte å satse på skolen, ta vare på miljøet og å skape nye arbeidsplasser over hele landet. Vi lovte å søke samarbeid på borgerlig side for å gå gjennomslag for våre verdier og vår politikk. Vi lovte å alltid være på lag med framtida. Det er jeg stolt av at vi har stått sammen om i hele høst, sier Grande i en melding.

Grande høstet stående applaus fra egne rekker etter at beslutningen var kunngjort lørdag. Nå skal partilederen ta juleferie, og forhandlingene vil starte etter juleferien. Når forhandlingene er over, får landsstyret resultatet til behandling, for så å gi stortingsgruppen et råd om Venstre bør gå i regjering eller ikke.

– Å få til en regjering på borgerlig side kommer til å være vanskelig. Men vi skal gi det en sjanse, sier Skei Grande.

– Jeg har stor respekt for at det er uenighet i Venstre om at dette er riktige veien å gå. Men jeg ber dere om å gi meg og stortingsgruppen en sjanse, sier Venstre-lederen.

Statsminister Erna Solberg vil orientere om regjeringssituasjonen klokken 20 i kveld.