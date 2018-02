Økt press og nye spørsmål for Thommessen

20. desember ga stortingspresident Olemic Thommessen (H) Stortinget en orientering om byggeprosjektet, uten at den siste kostnadssprekken ble omtalt.

– Har presidenten latt seg informere? Har han vært pågående nok til å kunne få den informasjonen som trengs? Her er det mange hull i den forklaringen vi har fått, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre etter mandagens oppvaskmøte på Stortinget.

Han viser til at det på et møte i prosjektrådet 19. desember ble sagt at økonomien var kritisk, og at reservene var i ferd med å bli brukt opp.

– Innlegget som ble holdt her den 20., hadde ikke noe av den informasjonen med seg, sier Støre, med henvisning til Thommessens orientering.

Blir sittende

Det ble nylig klart at utbyggingen på Stortinget blir ytterligere 500 millioner kroner dyrere enn antatt. Overskridelsen kommer på toppen av en kostnadssprekk på 700 millioner kroner som ble kraftig kritisert i fjor sommer.

Byggesprekken er en viktig årsak til at mange partier har mistet tilliten til Thommessen, men han ble i fjor høst gjenvalgt med knapt flertall takket være støtte fra KrF og Venstre.

KrF-leder Knut Arild Hareide stiller nå imidlertid de samme spørsmålene som Støre.

– Her er det en tidsperiode hvor informasjonen har kommet til Stortinget, men ikke til presidentskapet, sier han til NTB.

Likevel vil ikke Hareide si noe mer om Thommessens videre skjebne.

– Jeg vil ikke spekulere. Nå er vi midt i en prosess. Vi skal ikke konkludere før presidentskapet og presidenten har fått mulighet til å gi alle svar.

– Fulgt reglene

Onsdag fremholdt stortingspresidenten at reglene og rutinene er fulgt og viste til at det er direktøren som rapporterer til presidentskapet.

– Vi har hatt medlemmer av prosjektet til stede ved møtene og har hatt full tilgang til å stille spørsmål og få den informasjonen vi trengte, sier Thommessen.

– Det har ikke manglet på pågang og interesse, mener han.

Stortingspresidenten erkjenner samtidig at han vil «grunne over om han burde ha fulgt enda tettere opp og rettet flere spørsmål til administrasjonen». Han fremholder at han ikke var informert om prosjektmøtet 19. desember.

– Mitt innlegg var ikke korrigert i forhold til det og ga sånn sett ikke det bildet det burde gjort til Stortinget. Jeg har ikke fått den informasjonen jeg trengte.

Stortingets direktør Ida Børresen trakk seg da den siste overskridelsen ble kjent for to uker siden.

Null tillit

Fra opposisjonen er tonen like knallhard overfor Thommessen som før onsdagens krisemøte.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes sier han har null tillit til Thommessen, mens SV-leder Audun Lysbakken beskriver byggeprosjektet som et monument over uvettig pengebruk.

– Jeg mener at dette må få politiske konsekvenser og at stortingspresidenten bør gå av, sier Lysbakken til NTB.

Sps parlamentariske leder Marit Arnstad viser til at partiet ønsket en annen stortingspresident ved forrige korsvei.

Statsminister og Høyre-leder Erna Solberg gikk i fjor vår ut med støtte til Thommessen. Overfor NTB slo hun denne uken fast at det nå er Stortingets ansvar å vurdere byggesaken.

Byggeprosjektet på Stortinget har vokst fra oppussing av et kontorbygg til totalrenovering pluss bygging av nytt postmottak og innkjøringstunnel. Kostnadene har økt fra 70 millioner kroner i 2011 til et anslag på 2,3 milliarder kroner i år.